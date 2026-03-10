काळेवाडी, रहाटणीतील उद्यानांना सुविधांची ‘पानगळ’
काळेवाडी, ता. १०: रहाटणीमधील छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान, काळेवाडीतील ज्योतिबा उद्यान आणि पिंपरीगावातील महात्मा फुले उद्यानांची सध्या देखभालीअभावी मोठ्या प्रमाणात दुर्दशा झाली आहे. कचऱ्याचे ढिगारे, मद्यपींच्या रिकाम्या बाटल्या, तुटकी खेळणी असे चित्र सध्या दिसत आहे. महात्मा फुले उद्यानातील जागेचा तर बाहेरील व्यक्तीकडून चक्क घोड्यांचा तबेला म्हणून वापर केला जात आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या विरंगुळ्यासाठी व लहान मुलांना खेळण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून काळेवाडीत ज्योतिबा उद्यान, रहाटणीत छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान तर पिंपरीगावात महात्मा फुले उद्यान विकसित करण्यात आले आहे. मात्र उद्यान विभागाकडून त्यांची पुरेशी देखभाल-दुरुस्ती होत नसल्याने ही उद्याने ओसाड आणि अस्वच्छ होत चालली असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आले.
या उद्यानांमध्ये गवत, झुडपे वाढलेली आहेत. काही ठिकाणी खेळण्याची साधने तुटलेली असून बाके खराब अवस्थेत आहेत. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व सकाळ-संध्याकाळ फिरायला येणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. उद्यानांसाठी महापालिकेकडून निधी खर्च केला जातो. मात्र, त्यांची नियमित देखभाल होत नसल्यामुळे ही उद्याने वापरण्यास अयोग्य व अस्वच्छ झाली आहेत. काही ठिकाणी दिव्यांची व्यवस्था नसल्याने सायंकाळी अंधाराचे वातावरण निर्माण होत आहे. त्यामुळे, सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
उद्यानांवर एक दृष्टिक्षेप....
छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान, रहाटणी
- उद्यानाच्या प्रवेशद्वारातच स्थानिक लोकप्रतिनिधींची फ्लेक्सबाजी
- छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासाठी नियोजित चौथरा अजूनही अपूर्णावस्थेत
- जॉगिंग ट्रॅक सोडल्यास इतर सर्व व्यवस्था दुर्लक्षित व विकासापासून वंचित
- बसण्याचे बाक अस्वच्छ, एका बाजूला मातीचा अस्ताव्यस्त ढीग
- प्रत्येकी एकेक पुरुष, स्त्री कर्मचारी, मात्र देखभालीचा अभाव
- खेळाचे साहित्य, खेळण्यासाठी जागा अव्यवस्थित, असुरक्षित
- कैलास रुक्मिणी नामदेव नखाते उद्यान हॉल दुर्लक्षित
ज्योतिबा उद्यान, काळेवाडी
- कर्मचारी कमी, संख्या वाढवण्याची गरज
- अंतर्गत भागांत पथदिवे, प्रखर विजेचे दिव्यांचा अभाव
- प्रवेशद्वारासमोरील मुख्य रस्त्यावर अनेक अनधिकृत वाहने उभी
- उद्यानात येणाऱ्यांना नागरिकांना अडथळा
- पावसाळ्यात पुरामुळे माती वाहून जाते. तर कचरा पण आत येत असतो
- नवीन खेळणी व इतर गोष्टींचा विकास होणे गरजेचे असल्याचे दिसून आले
- व्यायाम व जॉगिंगला येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्यासह इतर सुविधांची गरज
महात्मा फुले उद्यान, पिंपरी
- पिंपरीगांव हद्दीत हे उद्यान. मात्र, काळेवाडी परिसराला लागून
- बहुतांश रहिवासी उद्यानात मॉर्निंग वॉक, फेरफटका मारायला जातात
- तिऱ्हाईत व्यक्तीकडून घोडे, जनावरांचा गोठा म्हणून वापर
- अंतर्गत भागात कोणत्याही प्रकारची हिरवळ नजरेस पडत नाही
- झाडे न लावल्याने उद्यान भकास, ओसाड
- ओपन जिम व इतर साहित्याची हेळसांड, कचरा, दारुच्या रिकाम्या बाटल्या
- लाखो रुपये खर्चून केलेले ॲम्फी थिएटर भग्नावस्थेत
काळेवाडी, रहाटणी आणि पिंपरीतील उद्यानांतील नागरिकांच्या समस्या बघून त्यासंदर्भात कामांचे नियोजन करण्यात येईल. या अगोदरच महानगरपालिकेला त्यासंदर्भात विकास कामांचा प्रस्ताव दिलेला आहे. तरी काही कमतरता व त्रुटी असल्यास त्वरित दुरुस्ती केल्या जातील.
- महेश गारगोटे, मुख्य उद्यान निरीक्षक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका