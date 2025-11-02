तळेगाव दाभाडे गावाची अंतिम मतदारयादी जाहीर
तळेगाव दाभाडे, ता. २ ः तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणूकीसाठी अंतिम मतदारयादी जाहीर झाली आहे. एकूण ६४ हजार ६७८ मतदारांची नोंद झाली आहे. यात ३३,३०१ पुरुष, महिला ३१,३७५ आणि २ इतर मतदारांचा समावेश आहे.
नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक यांनी ही माहिती दिली. शासनाच्या आदेशानुसार मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होते. प्राथमिक, पूरक आणि दुरुस्ती असे टप्पे झाल्यानंतर अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत समाविष्ट नसलेल्या नागरिकांना अर्ज करण्याची मुदत संपली आहे. येत्या काही दिवसांत निवडणूक कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजपचे १४, तळेगाव दाभाडे शहर सुधारणा समिती आणि जनसेवा विकास समिती यांचे प्रत्येकी सहा नगरसेवक विजयी झाले होते.
तपशील
प्रभाग ः मतदारसंख्या
१ ः ५०२०
२ ः ५३१८
३ ः ५६३५
४ ः ४८२५
५ ः ३३९२
६ ः ४४८८
७ ः ४३३१
८ ः ४७७२
९ ः ५८९०
१० ः ३५३०
११ ः ५१६२
१२ ः ३७५४
१३ ः ४८५७
१४ ः ३७०२
एकूण ः ६४,६७८
