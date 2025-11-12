मावळात महाविकास आघाडी एकत्र लढणार
तळेगाव दाभाडे, ता.१२ : तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेसह मावळ तालुक्यातील सर्व निवडणुका एकत्रित लढविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतला. याबाबतची माहिती बुधवारी (ता.१२) पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला. यात नगराध्यक्षासह २८ नगरसेवक पदांच्या निवडणुकांचाही त्यात समावेश असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या वेळी मावळ तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष यशवंत मोहोळ, प्रभारी विशाल वाळुंज, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष दत्तात्रेय पडवळ, युवक अध्यक्ष प्रदीप शिंदे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहराध्यक्ष शंकर भेगडे, मनसेचे सचिन भांडवलकर आदी उपस्थित होते.
महाविकास आघाडीने तळेगाव दाभाडे, लोणावळा नगरपरिषद तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सर्व निवडणुका एकत्रितपणे लढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
वाळुंज म्हणाले, ‘‘पूर्वी विकासासाठी निवडणुका होत असत. आता नगरसेवकांच्या वैयक्तिक विकासासाठी होत आहेत. आम्ही मात्र सर्वसामान्य जनतेसाठी मैदानात उतरणार आहोत.’’
पडवळ म्हणाले,‘‘तालुक्यात एककल्ली कारभार सुरू आहे. तो थांबवण्यासाठी आम्ही एकजुटीने निवडणूक लढवणार आहोत.’’
भांडवलकर म्हणाले, ‘‘तळेगाव नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी महाविकास आघाडीचा सक्षम उमेदवार निश्चित झाला असून पुढील दोन दिवसांत अधिकृत घोषणा करण्यात येईल.’’
शंकर भेगडे म्हणाले, ‘‘आगामी तळेगाव नगरपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार निश्चितपणे विजयी होतील.’’
मोहोळ म्हणाले,‘‘आघाडीकडे नेत्यांची संख्या कमी असली तरी मतदारांचा पाठिंबा आहे. लोकशाही टिकवण्यासाठी आम्ही सर्व निवडणुका महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढवणार आहोत.’’
