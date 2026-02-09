प्रतिष्ठेच्या लढतीत दीपाली हुलावळे विजयी
तळेगाव दाभाडे : खडकाळा-कार्ला जिल्हा परिषद मतदारसंघातील प्रतिष्ठेच्या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार दीपाली दीपक हुलावळे यांनी भाजपच्या आशा बाबुराव वायकर यांचा सहा हजार मतांनी पराभव करत विजय मिळवला. या निकालाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते.
निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपने आशा वायकर यांची उमेदवारी जाहीर करून प्रचाराला सुरुवात केली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीने दीपाली हुलावळे यांना उमेदवारी देत लढत प्रतिष्ठेची केली. बाबुराव वायकर हे माजी जिल्हा परिषद सदस्य असून महिला आरक्षणामुळे त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी देण्यात आली. दुसरीकडे, एकवीरा देवी ट्रस्टचे अध्यक्ष दीपक हुलावळे यांच्या पत्नी दीपाली हुलावळे यांना राष्ट्रवादीने संधी दिली.
आमदार सुनील शेळके व दीपक हुलावळे यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याने या मतदारसंघावर शेळके यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. दोन दिवसांपूर्वीच दीपाली हुलावळे चांगल्या मताधिक्याने विजयी होतील, असे भाकीतही त्यांनी व्यक्त केले होते. मतमोजणीत दीपाली हुलावळे यांना १७,६९३ मते, तर आशा वायकर यांना ११,६५८ मते मिळाली.