राष्ट्रवादीचे समीर जाधव साडेतीन हजार मतांनी विजयी
तळेगाव दाभाडे : खडकाळा पंचायत समिती गणात ऐनवेळी भाजपला रामराम ठोकत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून निवडणूक रिंगणात उतरलेले समीर खंडू जाधव यांनी साडेतीन हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. त्यांनी भाजपचे उमेदवार प्रकाश गायकवाड यांचा पराभव केला.
समीर जाधव हे सुरुवातीपासून भाजपमध्ये सक्रिय होते. या निवडणुकीत भाजपकडून त्यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित मानली जात होती. मात्र, काही राजकीय घडामोडींनंतर आमदार सुनील शेळके यांनी त्यांचे मन वळवून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश दिला व उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे भाजपला उमेदवार बदलावा लागून प्रकाश गायकवाड यांना संधी देण्यात आली.
कामशेत शहरात भाजपचा प्रभाव मोठा असल्याने लढत चुरशीची होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र राष्ट्रवादीच्या संघटित प्रचारामुळे जाधव यांनी आघाडी घेतली.
मतमोजणीत समीर जाधव यांना ९,०५९ मते मिळाली, तर प्रकाश गायकवाड यांना ५ हजार २२४ मते मिळाली. त्यामुळे जाधव यांनी साडेतीन हजारांहून अधिक मताधिक्याने विजय मिळवत राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकावला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.