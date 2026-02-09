अजितदादांच्या आठवणींनी आमदार शेळके भावूक
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांत मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने दमदार कामगिरी करत सर्व जागा जिंकल्या. तालुकाभर राष्ट्रवादीचा झंझावात पाहायला मिळाला. मात्र या ऐतिहासिक विजयानंतरही जल्लोष न करता आमदार सुनील शेळके यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देत भावना व्यक्त केल्या. हा विजय केवळ राजकीय नसून जनतेच्या विश्वासाचा असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
‘‘अजितदादा आज आपल्यात असते, तर हा विजय मोठ्या उत्साहात साजरा केला असता. पण त्यांच्या अनुपस्थितीत आनंद व्यक्त करतानाही मन भरून येते. मावळच्या जनतेने कठीण काळातही राष्ट्रवादीवर दाखवलेला विश्वास आम्हाला बळ देणारा आहे. अजित पवार यांनी मावळच्या विकासासाठी हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. रस्ते, पाणीपुरवठा, सिंचन, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या कामांमुळे तालुक्याचा चेहरामोहरा बदलला. आजचा निकाल म्हणजे जनतेने त्यांच्या कार्याला दिलेली खरी पावती आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शेळके भावूक झाले. काही क्षण ते बोलू शकले नाहीत.