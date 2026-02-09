मतदानद्वारे अजित पवार यांना श्रद्धांजली

तळेगाव दाभाडे ः दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जनतेने मतदानाच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहिली, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून व्यक्त करण्यात आली. तर निवडणुकीत जय आणि पराजय होत असतात. जनतेने दिलेला कौल आम्हाला मान्य असल्याचे भारतीय जनता पक्षाने नमूद केले.
जनतेचा कौल मान्य
‘‘गावपातळीपासून ते तालुकाभर ही निवडणूक कार्यकर्त्यांनी स्वतःची समजून लढविली. निवडणुकीत जय आणि पराजय या नाण्याच्या दोन बाजू असतात. जनतेचा कौल आम्ही मान्य करतो.
- बाळा भेगडे, माजी राज्यमंत्री
महायुती म्हणून काम करू
अजित पवारांना विजय समर्पित
‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मिळालेला हा विजय दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समर्पित आहे. आमदार सुनील शेळके यांच्या विकासाच्या दूरदृष्टीला मतदारांनी साद दिली. कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या सामूहिक कष्टामुळे हे यश मिळाले.’’
- गणेश खांडगे, अध्यक्ष, मावळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस
धनशक्ती, सहानुभूतीचा परिणाम
‘‘भाजपने तगडे उमेदवार दिले होते. कार्यकर्त्यांनी जोमाने काम केले. मात्र, धनशक्तीचा वापर आणि अजित पवार यांच्या निधनाबाबतची सहानुभूती यामुळे पराभव झाला.’’
- गणेश भेगडे, अध्यक्ष, प्रदेश भाजप किसान मोर्चा
‘‘ही निवडणूक शिवसेना-भाजप युती म्हणून आम्ही लढवली. जनतेचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे. आगामी काळात तालुक्याच्या विकासकामांसाठी महायुती म्हणून एकत्रितपणे काम करू.’’
- राजू खांडभोर, जिल्हा शिवसेना प्रमुख, मावळ विधानसभा
जनतेची मतदानातून श्रद्धांजली
ही निवडणूक भावनिक मुद्द्यावर झाली. मावळातील जनतेने मतदानाच्या माध्यमातून अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली.
- दत्तात्रेय पडवळ, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, मावळ
धनशक्ती - जनशक्तीची लढत
‘‘निवडणूक धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी होईल, अशी अपेक्षा होती. महायुतीने मोठ्या प्रमाणात धनशक्तीचा वापर केला. तरीही आम्ही जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध राहू. लोकशाही व संविधानाचे रक्षण करत राहू.’’
- यशवंत मोहोळ, अध्यक्ष, मावळ तालुका काँग्रेस
विकासावर लक्ष द्या
‘‘निवडणुकीच्या निकालातून विरोधकांनी बोध घ्यावा. जनतेशी असलेली नाळ मजबूत ठेवणे गरजेचे आहे. विजयी उमेदवारांनी विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करावे, तर विरोधकांनी नव्या जोमाने उभारी घ्यावी.’’
- सूर्यकांत वाघमारे, प्रदेश सचिव, आरपीआय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.