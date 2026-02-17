सुविधांअभावी कान्हे रेल्वे स्थानक अडगळीत
तळेगाव दाभाडे, ता. १७ : आंदर मावळातील सुमारे पन्नास गावांचे मुख्य केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र असलेले कान्हे येथील रेल्वे स्थानक सुरू होऊन अठ्ठावीस वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र, आजही या स्थानकावर प्रवाशांसाठी मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, बसण्यासाठी पुरेशी सावली नाही, स्वच्छतागृह बंद अवस्थेत, मासिक पास व परतीचे तिकीट उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे.
कान्हे रेल्वे स्थानकाचे भूमिपूजन तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश कलमाडी यांच्या हस्ते झाले होते. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर १९९८ रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री राम नाईक यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. मात्र, गेल्या अठ्ठावीस वर्षांत आवश्यक दुरुस्ती व सुविधा न मिळाल्याने त्याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे. कान्हे-टाकवे औद्योगिक क्षेत्रात सुमारे २५ लहान-मोठ्या नामांकित कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यामुळे या स्थानकाचे महत्त्व अधिक आहे. येथून शालेय विद्यार्थी, कामगार, दुग्ध व्यावसायिक व व्यापारी हे पुणे, लोणावळा आदी ठिकाणी दररोज प्रवास करतात.
तिकीट विक्री व्यवस्थेतील अडचणी
स्थानकावर तिकीट विक्री ठेकेदारामार्फत केली जाते. संगणकीकृत यंत्रणा नसल्याने तिकिटांवर शिक्का मारून ती दिली जातात. तिकीट देण्याचे मशीनही जुने झाले आहे. विक्रीवर कमिशन मिळत असले, तरी वाढत्या विक्रीच्या तुलनेत अपुरा मोबदला मिळत असल्याने ठेकेदारही वैतागले आहेत. मासिक पास व परतीचे तिकीट येथे उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना, कामगारांना व व्यापाऱ्यांना कामशेत किंवा वडगाव येथे जावे लागते. या स्थानकाला ‘हॉल्ट स्टेशन’चा दर्जा असल्याने गाड्या केवळ थांबविल्या जातात. लोणावळा-पुणे मार्गावरील फलाटाची उंची काहीशी कमी असल्याने लोकल ट्रेन थांबल्यानंतर प्रवाशांना उडी मारून वर चढावे लागते; त्यामुळे अपघातही झाले आहेत.
तुटलेले बाक, तुटलेल्या पायऱ्या व संरक्षण भिंतीजवळ पडलेल्या विटा-दगड धोकादायक स्थितीत आहेत.
तिकीट घराबाहेरही अस्वच्छता आहे.
मुंबईकडे जाणाऱ्या दोन्ही फलाटांच्या बाजूला अतिरिक्त शेड उभारावेत. प्रवाशांसाठी पुरेशी आसनव्यवस्था असावी. स्थानक परिसरात सीसीटीव्ही बसवून रेल्वे सुरक्षा दलाची नियमित गस्त ठेवावी. तिकीट कंत्राटदारांना किमान मासिक पास व प्रथम श्रेणीची तिकिटे देण्याची मुभा द्यावी.
- हेमंत टपाले, माजी सदस्य, सल्लागार समिती, मध्य रेल्वे पुणे विभाग
मी ठेकदार पद्धतीने तिकीट विक्री करतो. २४ तास काम करूनही महिन्याला सुमारे १३ हजार रुपयांची तिकीट विक्री जमा होते. त्यातून स्टेशनरी व इतर खर्च पाहता हे काम परवड होत नाही. येथे मुंबईची तिकिटे दिली जात नसल्याने प्रवाशांना लोणावळा येथे जाऊन तिकीट काढावे लागते.
- उत्तम बनसोडे, तिकीट विक्रेते, कान्हे
