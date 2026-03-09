वसुली अधिकारी-कर्जदारांमध्ये ‘लपंडाव’
तळेगाव दाभाडे, ता. ९ : आर्थिक वर्षाची समाप्ती जवळ येत असल्याने तालुक्यातील शेती विकास सहकारी संस्था, नागरी पतसंस्था, इतर सहकारी संस्था तसेच बँकांनी थकबाकी वसुलीची मोहीम तीव्र केली आहे. काही थकबाकीदार मात्र कर्ज वसुली पथकांना चकवा देत आहेत. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये अधिकारी आणि कर्जदारांमध्ये ‘लपंडाव’ सुरू आहे.
संस्थांसमोर ३१ मार्चपूर्वी थकबाकी वसुली पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असते. त्यामुळे वसुली अधिकारी थकबाकीदारांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष भेटी घेतात. काही ठिकाणी अधिकारी पोहोचण्यापूर्वीच कर्जदार घराबाहेर निघून जातात, तर काही ठिकाणी घर बंद असल्याचे त्यांना आढळते. त्यामुळे वसुली पथकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. घरातील आर्थिक अडचणी, शेतीतील अनिश्चित उत्पन्न तसेच व्यवसायातील मंदी यामुळे अनेकांना वेळेवर कर्जफेड करणे कठीण जाते.
मावळ तालुक्यात शेती विकास सहकारी संस्था, नागरी पतसंस्था तसेच सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीसाठी अधिकारी गावोगावी जाऊन कर्जदारांशी संपर्क साधत आहेत. फोनद्वारे पाठपुरावा, नोटिसा बजावणे तसेच काही ठिकाणी जप्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे कामही सुरू आहे.
निवडणुकीचे संदर्भ
प्रामुख्याने नवीन व्यवसाय सुरू करणे, व्यवसायाचा विस्तार करणे, शेतीसाठी अवजारे, बियाणे व खते खरेदी, घरबांधणी तसेच दुचाकी-चारचाकी व घरगुती वस्तू खरेदीसाठी कर्ज काढले जाते, मात्र याशिवाय मागील काही वर्षांत ग्रामपंचायत, सहकारी संस्था व इतर स्थानिक निवडणुका झाल्या. या पार्श्वभूमीवर काही जणांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढल्याची चर्चा आहे. त्या कर्जाची वेळेत परतफेड न झाल्याने थकबाकी वाढली आहे.
---
चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत थकबाकीचे प्रमाण १० टक्के राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पतसंस्था व बँका वसुलीसाठी सक्रिय आहेत. कर्ज वसुली हा कोणत्याही सहकारी संस्थेचा आत्मा आहे. वेळेवर वसुली झाली तर नवीन कर्जदारांना कर्ज पुरवठा करता येतो. ठेवीदार सभासदांच्या ठेवी मागणीनुसार परत करता येतात. त्यामुळे सहकार चळवळीवरील लोकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होते.
- संजीराव कांदळकर, साहाय्यक निबंधक, मावळ
-----
