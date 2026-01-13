धामणे हत्याकांड प्रकरणी दहा आरोपींना जन्मठेप
तळेगाव स्टेशन, ता. १३ : मावळ तालुक्यातील धामणे येथे २०१७ मधील दरोडा आणि तिहेरी हत्याकांड प्रकरणी वडगाव मावळ जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १० आरोपींना मंगळवारी (ता. १३) जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील धामणे गावातील शेतात २५ एप्रिल २०१७ रोजी चोरीच्या उद्देशाने आलेल्या ११ जणांनी फाले कुटुंबातील तिघांची डोक्यात टिकाव, फावड्याचे घाव घालून निघृण हत्या केली होती.
नथू फाले, त्यांची पत्नी छबाबाई फाले आणि मुलगा अत्रिनंदन ऊर्फ आबा अशी मृतांची नावे आहेत. सून आणि नात हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते. तपासी अधिकारी तसेच तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक मुगुट पाटील यांनी तपास करून ११ आरोपींना अटक केली. त्यांच्यावर दाखल केलेले दोषारोपपत्र सिद्ध झाल्याने न्यायाधीश डी. के. अनभुले यांनी अंतिम सुनावणीत ही शिक्षा सुनावली.
नागेश ऊर्फ नाग्या ऊर्फ नागेश्वर भगवान भोसले, छोट्या लहानू काळे ऊर्फ बापू तुकाराम काळे, बाब्या ऊर्फ भेन्या जिंद्या चव्हाण, सेवन ऊर्फ डेंग्या प्याव लाभ, दिलीप पांडू चव्हाण, सुपार ऊर्फ सुपर्या प्याव चव्हाण, राजू तुकाराम शिंगाड, अजय शिवाजी पवार, योगेश बिरजू भोसले आणि दीपक बिरजू भोसले अशी आरोपींची नावे आहेत. बहुतांश आरोपी मुळचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. यातील दीपक बिरजू भोसलेला जामिन मिळाला होता. त्यानंतर तो फरार झाला. त्याचा अद्याप शोध लागलेला नाही.
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. स्मिता चौगले यांनी सरकारी पक्षातर्फे युक्तिवाद केला. पिंपरी चिंचवड म्हाळुंगे उत्तर विभागाचे विद्यमान सहायक पोलिस आयुक्त सचिन कदम, तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कन्हैया थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक उपनिरीक्षक बाळासाहेब गवारी, सहायक उपनिरीक्षक प्रीतम वाघ, पोलिस हवालदार बाळासाहेब कांबळे, पोलिस अंमलदार अविनाश गोरे, राजेश्वरी सदगीर, बाळासाहेब पवार आणि सहकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला.
---
क्रिकेट सामन्यानंतर दरोडा
आरोपी गहुंजे स्टेडियमवर आयपीएल सामन्यासाठी फुगे, टी शर्ट विकायला आले होते. सामन्यानंतर रात्री ते चोरीच्या उद्देशाने धामणे गावात घुसले. एका वस्तीवरील लोक जागे झाल्याने त्यांचा चोरीचा प्रयत्न फसला. थोडा वेळ अंधारात लपल्यानंतर आरोपी फाले यांच्या घरात घुसले. तिघांची हत्या करून सून व नातीला मारहाण करून आरोपींनी घरातील दागिने आरोपींनी लुटून नेले होते. तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी पुणे ग्रामीणच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाच्या मदतीने आठवडाभरात पिंपरी रेल्वे स्थानकातून काही आरोपींना अटक केली. इतरांना अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहता पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दरोड्याच्या गुन्ह्यात अटक झाली. त्यांना तेथून वर्ग करण्यात आले होते. हा खटला दीर्घकाळ चालला.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.