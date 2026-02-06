मराठी नाट्य परिषदेतर्फे आंतरशालेय बालनाट्य स्पर्धा
तळेगाव स्टेशन, ता. ६ : अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद तळेगाव दाभाडे मावळ शाखेच्या वतीने मोहन महादेव काकडे यांच्या स्मरणार्थ ‘थोर साहित्यिक कै. गो. नी. दांडेकर करंडक-२०२६’ दोन दिवसीय मावळ तालुका आंतरशालेय बालनाट्य (एकांकिका) स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धेचे हे आठवे वर्ष असून, येत्या १७ व १८ फेब्रुवारी रोजी आनंदनगरमधील श्रीरंग कलानिकेतनच्या नाट्यगृहात प्राथमिक गट (पहिली ते चौथी) व माध्यमिक गट (पाचवी ते दहावी) अशा दोन गटात ही स्पर्धा होणार आहे. प्रत्येक गटासाठी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि उत्तेजनार्थ बक्षिसासह रोख रक्कम, फिरता करंडक व सन्मानचिन्ह असे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर लेखन, दिग्दर्शन, नेपथ्य, रंगमंच रचना, वैयक्तिक अभिनय यासाठीही पारितोषिके ठेवण्यात आली. १८ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सहा वाजता श्रीरंग कलानिकेतन येथे अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत स्पर्धेचे बक्षीस वितरण होणार आहे. नोंदणीसाठी प्रथम येणाऱ्या २० संघांनाच या स्पर्धेत प्रवेश देणार असल्याने तालुक्यातील माध्यमिक व प्राथमिक शाळांनी लवकरात लवकर आपली नोंदणी करावी असे आवाहन अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद तळेगाव दाभाडे (मावळ) शाखेचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश धोत्रे यांनी आणि कार्याध्यक्ष गणेश काकडे यांनी केले आहे.
