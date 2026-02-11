सैनिकाप्रमाणे शिस्तबद्ध, देशभक्त बना अनुराधा प्रभुदेसाई; हिंदमाता व्याख्यानमालेला प्रारंभ तळेगाव स्टेशन ः हिंदमाता व्याख्यानमालेत बोलताना लक्ष्य फाउंडेशनच्या संस्थापिका अनुराधा प्रभुदेसाई. सैनिकाप्रमाणे शिस्तबद्ध, देशभक्त बना
तळेगाव स्टेशन, ता. ११ : ‘भारतीय लष्कर हाच सर्व सैनिकांचा धर्म असतो. कोणत्याही तुकडीचा सैनिक दुसऱ्या तुकडीतील सैनिकापेक्षा वेगळा नसतो. शिस्तबद्ध आणि देशबांधवांप्रती आदर हे सैनिकांचे गुण कौतुकास्पद तसेच आदर्श आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने सैनिकांचा सन्मान करावा तसेच त्यांच्याप्रमाणे शिस्तबद्ध व देशभक्त बनावे,’ असे प्रतिपादन लक्ष्य फाउंडेशनच्या संस्थापिका अनुराधा प्रभुदेसाई यांनी केले.
हिंदमाता व्याख्यानमालेचे पहिले विचारपुष्प गुंफताना त्या बोलत होत्या. हिंद विजय नागरी सहकारी पतसंस्थेने वर्धापन दिनानिमित्त कै. रोहित रवींद्रनाथ दाभाडे प्रतिष्ठानतर्फे तळेगाव स्टेशन परिसरातील सेवाधाम ग्रंथालयाच्या प्रांगणात ही आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे. ‘तुमच्या उद्यासाठी आपला आज देणारा सैनिक’ या विषयावर प्रभुदेसाई बोलत होत्या.
प्रारंभी प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते भारतमाता प्रतिमापूजन आणि दीप प्रज्वलन झाले. नगराध्यक्ष संतोष दाभाडे अध्यक्षस्थानी होते. पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. रवींद्रनाथ दाभाडे, संस्थेच्या अध्यक्षा विभावरी दाभाडे, उमाकांत कुलकर्णी, रवी आचार्य, ॲड. श्रीराम कुबेर, नामदेव आंद्रे, संजय वाडेकर, लक्ष्मण माने, ॲड. मच्छिंद्र गटे, सुधाकर देशमुख, पंढरीनाथ दाभाडे आदी उपस्थित होते.
प्रभुदेसाई यांनी भारतीय सैनिकांप्रति असलेली नैतिकता, त्यांच्या आई-वडिलांप्रति, देशाविषयी असलेल्या भावना, सीमेवरील खडतर आयुष्य आदींविषयी प्रेरक व्याख्यान दिले. त्या म्हणाल्या, ‘‘सैनिक ही नुसती बोलण्याची नव्हे तर समजून घेण्याची गोष्ट आहे. देशाच्या सीमेवर सैनिक कुठल्या परिस्थितीत शत्रूविरुद्ध लढतात याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. सैन्यामध्ये कोणाचाही धर्म, जात किंवा पंथ बघितला जात नाही. सगळेजण सैनिक म्हणून एकत्र असतात.’’
आसाम, कारगिल, नागालँड, दिमापूर आदी भागांत सैनिकांबाबत प्रत्यक्ष आलेले थरारक अनुभवही त्यांनी सांगितले. १९७१ मधील युद्ध, कारगिल युद्धाचा इतिहासही त्यांनी उलगडून सांगितला.
दरम्यान, याप्रसंगी लोहगड-विसापूर विकास मंचला दुर्ग संवर्धन कार्याबद्दल ‘हिंदविजय दुर्ग संरक्षक पुरस्कार’ आणि अकरा हजार रुपये मदतीचा धनादेश मंचचे अध्यक्ष सचिन टेकवडे, विश्वास दौंडकर, अमोल गोरे, ओंकार मेंढी, महेश सोनपावले, गणेश उंडे यांना प्रदान करण्यात आला.
संस्थापक प्रास्ताविकात ॲड. रवींद्र दाभाडे यांनी पतसंस्थेच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. सचिव कैलास भेगडे, प्रदीप टेकवडे, सुहास धस यांनी सूत्रसंचालन केले. रेवाप्पा शितोळे यांनी दुर्ग संरक्षक पुरस्काराच्या मानपत्राचे वाचन केले. राजेश सरोदे यांनी आभार मानले. व्यवस्थापक दत्तात्रय कांदळकर आणि सहकाऱ्यांनी व्याख्यानमालेचे नियोजन केले.
सैनिकांच्या आई-वडिलांचा त्यागाचे मोल करता येणार नाही. आपण देशाचे देणे लागतो, ही भावना सर्वांमध्ये रुजली पाहिजे. सामान्य माणूस आणि सैनिक यांच्या विचारांमध्ये खूप मोठा फरक असतो.
आजच्या तरुणाईने समजून घेऊन देशप्रेम जागृत ठेवले पाहिजे.
- अनुराधा प्रभुदेसाई, संस्थापिका, लक्ष्य फाउंडेशन
