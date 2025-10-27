अवकाळी पावसाचा भात पिकाला तडाखा
वडगाव मावळ/पवनानगर, ता. २७ : मावळ तालुक्यात गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पडत असलेल्या अवकाळी पावसामुळे काही भागात काढणीला आलेल्या व खाचरात काढून ठेवलेल्या भात पिकाचे नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
तालुक्यात यंदा मे महिन्यापासूनच पावसाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पेरणीची संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे यंदा उद्दिष्टापेक्षा भात लागवड कमी झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी भात रोपांची उसनवारी करून भात लागवड केली होती. आता सर्वत्र भात पिक निसवले आहे. काही भागांत ते अगदी जोमाने आले होते. लवकर लागवड झालेल्या पवन, नाणे व आंदर मावळात भात पीक काढणीला आले आहे. काही भागात ते काढण्यास सुरुवातही झाली आहे. मात्र, गेल्या चार पाच दिवसांपासून सातत्याने पडणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे खाचरात काढून ठेवलेल्या भाताचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी काढणीला आलेले पीक आडवे पडले आहे. सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे खाचरात पाणी साचले आहे.
आधी कापलेले भाताचे पीक ओलसर राहून खराब होण्याची शक्यता आहे. भाताच्या गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होणार आहे. यावर्षी हवामानातील अनिश्चिततेमुळे सुरुवातीपासूनच भाताला फटका बसला आहे. काही भागात लागवड उशिरा झाली होती. आता कापणी सुरू होताच पावसाचा अडथळा निर्माण उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती आहे.
नुकसान भरपाईची मागणी
‘‘अवकाळी पावसामुळे भात पिकाच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी,’’ अशी मागणी आंदर मावळातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. मावळ तालुका संजय गांधी निराधार योजना समितीचे अध्यक्ष नारायण ठाकर, शांताराम लष्करी, सरपंच भिकाजी भागवत, शिवाजी करवंदे, मारुती असवले, बळीराम भोईरकर,किसन गवारी, भास्कर पिचड, बुधाजी पिचड, सदाशिव निसाळ, मारुती खामकर आदींनी तहसीलदार विक्रम देशमुख यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन दिले.
शेतकरी हवालदिल
‘‘यंदा पाऊस लवकर सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी जुळवाजुळव करून भात लागवड केली. आता भात कापणीला आले असताना अचानक आवकाळी पावसामुळे भात पिके पडली असून शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत आलेला आहे. वर्षभर कुटुंबाचा उदर निर्वाह कसा करायचा, घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे अशा कोंडीत सापडला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पंचनामे करून नुकसान भरपाई व विमा भरपाई त्वरित मिळवून द्यावी,’’ अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
पवनागनर : महागाव येथे अवकाळी पावसामुळे कापणी झालेले भात पीक पूर्णपणे भिजले असून शेतकरी अडचणीत आला आहे.
