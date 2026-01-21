धारातीर्थ गडकोट मोहीम उद्यापासून
वडगाव मावळ, ता. २१ : श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने २३ ते २६ जानेवारीदरम्यान धारातीर्थ गडकोट (किल्ले श्री लोहगड ते किल्ले श्री भिवगड) मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. तिची सुरुवात शुक्रवारी (ता.२३) मावळ तालुक्यातील लोहगड किल्ल्यावरून होणार आहे.
संघटनेचे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केल्या जाणाऱ्या या मोहिमेत हजारो धारकरी सहभागी होतात. या वर्षीची मोहीम ही मावळ तालुक्यात असून २३ ते २६ जानेवारीदरम्यान श्री लोहगड ते श्री भिवगड (मार्गे श्री एकवीरा देवी व श्री राजमाची गड) अशी ही मोहीम होणार आहे. २३ वर्षांनंतर मावळात मोहीम असल्यामुळे तालुक्यातील शिवभक्तांमध्ये मोठा उत्साह आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ शुक्रवारी (ता.२३) दुपारी लोहगडावर भगव्या झेंड्याचे पूजन करून व तुळजाभवानीच्या आरतीने होणार आहे. याच दिवशी मोहिमेचा मुक्काम हा भाजे येथे असेल. त्यानंतर २४ तारखेला मोहीम मार्गस्थ होणार आहे.
