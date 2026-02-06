मावळ तालुक्यात आज मतदान
वडगाव मावळ, ता. ६ : मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच व पंचायत समितीच्या दहा जागांसाठी शनिवारी (ता. ७) मतदान होत असून शुक्रवारी मतदान साहित्यासह कर्मचाऱ्यांची पोलिस बंदोबस्तामध्ये संबंधित मतदान केंद्रांवर रवानगी करण्यात आली.
मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच जागांसाठी १३ तर पंचायत समितीच्या दहा जागांसाठी २७ असे १५ जागांसाठी ४० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस १५, भाजप १४, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष तीन, काँग्रेस दोन तर शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडी एक जागा लढवत आहे. जिल्हा परिषदेसाठी एक तर पंचायत समितीसाठी तीन अपक्ष उमेदवारही रिंगणात आहेत. बहुतांशी जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपमध्ये सरळ मुकाबला आहे.
मतदान कर्मचारी रवाना
मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी २४३ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली असून, प्रत्येक केंद्रावर सहा याप्रमाणे सुमारे दीड हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मतदान साहित्य घेण्यासाठी शुक्रवारी येथील तहसील कार्यालयाचा परिसर गजबजून गेला होता. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी विक्रम देशमुख, वडगाव नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम, नायब तहसीलदार गणेश तळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतदानासाठी नियुक्त पथकांना मतदान यंत्रे हाताळणी व इतर साहित्याबाबत प्रात्यक्षिक घेऊन सर्व साहित्य त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले व पोलिस बंदोबस्तासह त्यांची रवानगी संबंधित मतदान केंद्रांवर करण्यात आली. मतदान साहित्य व कर्मचाऱ्यांना तालुक्यातील विविध भागातील मतदान केंद्रांवर पोचविण्यासाठी पस्तीस एसटी गाड्या, पाच मिनीबस व नऊ जीप गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. शनिवारी सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडे पाच अशी मतदानाची वेळ असून, मतदारांनी मतदानाला जाताना सोबत बारापैकी एक ओळखीचा पुरावा सोबत नेणे आवश्यक आहे. निवडणुकीतील चुरस लक्षात घेऊन तालुक्यात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
नागरिकांनी निर्भयपणे मतदान करावे
निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, पारदर्शक व कायदेशीर पद्धतीने पार पाडण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. सर्व मतदारांनी निर्भयपणे मतदान करून लोकशाही बळकट करण्यात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी विक्रम देशमुख यांनी केले आहे.
