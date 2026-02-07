मावळ तालुक्यात उत्साहात मतदान

वडगाव मावळ, ता. ७ : मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी अतिशय उत्साहात मतदान झाले. दुपारी साडे तीन वाजेपर्यंत २ लाख ३१६ पैकी १ लाख १६ हजार ६३१ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. मतदानाची टक्केवारी ५८ होती.
इंदोरी-वराळे जिल्हा परिषद गटात सर्वाधिक ६२, तर वराळे पंचायत समिती गणात सर्वाधिक ६४ टक्के मतदान झाले. मतदानाची प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत सुरू होती. जिल्हा परिषदेच्या पाच जागांसाठी १३, तर पंचायत समितीच्या दहा जागांसाठी २७ असे १५ जागांसाठी एकूण ४० उमेदवार रिंगणात आहेत. तालुक्यात २४३ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती. बहुतांश जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप उमेदवारांमध्ये लढत आहे. दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवारांनीही बूथ उभारले होते. बूथवर कार्यकर्ते मतदारांना मतदार यादीतील क्रमांक शोधून देण्यासाठी मदत करत होते. विशेषतः कामशेत, इंदोरी, माळवाडी, वराळे, सोमाटणे, कान्हे, साते, चांदखेड, उर्से, कुसगाव बुद्रूक, कार्ला, पवनानगर, टाकवे बुद्रूक या मोठ्या गावांमध्ये मतदारांच्या रांगा दिसून आल्या. कार्यकर्त्यांच्या गर्दीमुळे गावांना जत्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. कार्यकर्ते वाड्या वस्त्यांवर जाऊन मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहन देत होते. वृद्ध, दिव्यांग मतदारांना येण्या-जाण्यासाठी व्यवस्थाही करत होते. निवडणुकीत चुरस असली तरी बहुतांशी गावात कार्यकर्त्यांमध्ये खेळीमेळीचे वातावरण दिसून आले. काही मतदान केंद्रांवर वृद्ध व दिव्यांग मतदारांच्या मदतीसाठी स्वयंसेवकांची व्यवस्था करण्यात आली होती. निवडणुकीतील चुरस लक्षात घेऊन संवेदनशील गावांमध्ये पोलिसांचा अधिकचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
मतदारांमध्ये उत्साह
सकाळी साडे सात वाजता मतदानाला सुरवात झाल्यानंतर पहिल्या दोन तासात केवळ साडे आठ टक्के मतदारांनी मतदान केले होते. नंतर मात्र मोठ्या संख्येने मतदार बाहेर पडले. साडे अकरा वाजेपर्यंत २४.४५ टक्के, दीड वाजेपर्यंत ४२.११ टक्के तर दुपारी साडे तीन वाजेपर्यंत एकूण १ लाख दोन हजार ८२ पुरुष मतदारांपैकी ५९ हजार ७१५ तर एकूण ९८ हजार २२६ महिला मतदारांपैकी ५६ हजार ९१४ अशा एकूण २ लाख ३१६ मतदारांपैकी १ लाख १६ हजार ६३१ (५८.२२ टक्के) मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. दुपारपर्यंत हक्काचे असलेले मतदार उरकल्याने त्यानंतर वेग काहीसा मंदावला. संध्याकाळी काही मतदान केंद्रांवर पुन्हा काहीशी गर्दी वाढली होती. कुसगाव बुद्रूक, कल्हाट आदी गावांमध्ये सायंकाळी साडेपाच वाजता मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही मतदान सुरू होते.
दिवसभरात निवडणूक निरीक्षक रूपाली आवाळे, निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी विक्रम देशमुख यांनी विविध मतदान केंद्रांना भेटी दिल्या. मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याच्या दृष्टीने त्यांनी सर्व मतदान केंद्रांशी समन्वय ठेवला होता.
विशेष केंद्रांची व्यवस्था
कान्हे येथील मतदान केंद्र हे आदर्श मतदान केंद्र म्हणून तर वाकसई व अंदर मावळातील कोंडिवडे येथील मतदान केंद्र महिला मतदान केंद्र म्हणून सुशोभित करण्यात आले होते. काही मतदान केंद्रांच्या बाहेर सेल्फी पॉइंटची व्यवस्था करण्यात आली होती. तेथे हौशी मतदार उत्साहाने सेल्फी काढून घेत होते. प्रथम मतदान करणाऱ्या युवा मतदारांसह १०० वर्षांपर्यंतच्या अनेक वृद्ध, दिव्यांग मतदारांनी लोकशाहीच्या या उत्सवात आनंदाने सहभाग घेतला.
सोमवारी मतमोजणी
मतमोजणी सोमवारी (ता. ९) सकाळी दहा वाजता वडगाव येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये होणार आहे. सर्व पाचही जिल्हा परिषद गटांची मतमोजणी एकाच वेळी सुरू होणार आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद गटासाठी चार अशा एकूण वीस टेबलांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. दुपारी साडे बारा ते एक वाजे पर्यंत सर्व निकाल जाहीर होतील अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी दिली.
टक्केवारी
(दुपारी साडे तीन वाजेपर्यंत)
जिल्हा परिषद
टाकवे बुद्रूक-नाणे ः ५५
इंदुरी-वराळे ः ६२.२९
खडकाळे-कार्ला ः ५७.६६
कुसगाव बुद्रूक-काले ः ५६.९३
सोमाटणे-चांदखेड ः ५९.३४
पंचायत समिती
टाकवे बुद्रूक ः ५६.७६
नाणे ः ५३.३
वराळे ः ६४
इंदुरी ः ६०.१६
खडकाळे ः ५७.४५
कार्ला ः ५७.८८
कुसगाव बुद्रूक ः ५३.३२
काले ः ५९.२२
सोमाटणे ः ५६.९५
चांदखेड ः ६१.७०
