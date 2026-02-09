मावळ निकाल ( उमेदवार व त्यांना मिळालेली मते)
टाकवे बुद्रुक-नाणे गट
अनंता पावशे : राष्ट्रवादी काँग्रेस : २१,२०७
मधुकर कोकाटे : भाजप : ७,२७९
डॉ. अशोक दाते : राष्ट्रवादी-शरदचंद्र पवार : ७२१
इंदोरी-वराळे गट
पल्लवी दाभाडे : १४,८३१
भाजप- मेघा प्रशांत भागवत :१४,२२२
खडकाळा-कार्ला गट
दीपाली हुलावळे : राष्ट्रवादी काँग्रेस : १७,६९३
आशा वायकर : भाजप : ११,६५८
कुसगाव बुद्रुक-काले गट
संतोष राऊत :राष्ट्रवादी काँग्रेस : १७,४०२
दत्तात्रय गुंड : भाजप : ११,७४७
भगवान डफळ : राष्ट्रवादी- शरदचंद्र पवार-१,५१८
सोमाटणे-चांदखेड गट
मनीषा मुऱ्हे : राष्ट्रवादी काँग्रेस : २३,५०५
शीतल भाजप-अविनाश गराडे :१०,९८०
*-पंचायत समिती गण-*
टाकवे बुद्रुक
राष्ट्रवादी काँग्रेस - प्राची गायकवाड : ११,६८१
शिवसेना - अश्विनी कोंडे : ३,७५७
काँग्रेस - प्राजक्ता शिंदे :१६२
नाणे गण
राष्ट्रवादी काँग्रेस-आशा मोरमारे :१०,०५७
भाजप- संगीताआढारी : ३,५००
अपक्ष- चैताली मोरमारे :२०८
वराळे गण
आरक्षण - सर्वसाधारण
राष्ट्रवादी काँग्रेस-राजेंद्र कडलक : ९,६५६
भाजप-रवी शेटे : ६,४२०
*इंदोरी गण:*
राष्ट्रवादी काँग्रेस-दिलीप ढोरे : ७,०७३
भाजप-श्रीकृष्ण भेगडे : ५,७७५
अपक्ष-अजय केदारी : ५२
*खडकाळे गण:*
राष्ट्रवादी काँग्रेस- समीर जाधव : ९०५९
भाजप- प्रकाश गायकवाड : ५,५२४
वंचित बहुजन आघाडी-संदीप कदम : ५१३
*कार्ला गण:*
राष्ट्रवादी काँग्रेस-रेश्मा देवकर : ७,२३४
भाजप- रंजना सुरेश गायकवाड : ६,६७९
अपक्ष-अश्विनी अमोल भेगडे : २९५
कुसगाव बुद्रुक गण
राष्ट्रवादी काँग्रेस-योगेश लोहर : ७,२८७
भाजप-नवनाथ हरपुडे : ३,२१७
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार-अविनाश जांभूळकर : ९२५
*काले गण:*
आरक्षण-सर्वसाधारण महिला
राष्ट्रवादी काँग्रेस-शैला रामचंद्र कालेकर :१०,९६४
भाजप-सीमा ठाकर : ८,११०
*सोमाटणे गण:*
राष्ट्रवादी काँग्रेस-साहेबराव कारके : ९,२१८
भाजप- बाळासाहेब पारखी : ६,७९०
काँग्रेस-संभाजी लेंडघर : १५६
*चांदखेड गण:*
राष्ट्रवादी काँग्रेस-सुनीता येवले : १०,५६९
भाजप-सुवर्णा घोटकुले : ७,८२९
