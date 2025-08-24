जिल्हा रुग्णालयासाठी अडीच कोटी देणार : आमदार मांडेकर
हिंजवडी, ता. २४ : ‘‘आयटी भागांतील सोसायट्यांचे वाढते प्रमाण पाहता रहिवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाला अडीच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. आयटीतील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे,’’ असे प्रतिपादन मुळशीचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी केले.
भोईरवाडी, माण येथील मेगापोलिस सनवे सोसायटीत मांडेकर यांच्या हस्ते रुग्णवाहिका सेवेचे नुकतेच लोकार्पण झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सचिव नंदकुमार भोईर, सरपंच अर्चना आढाव, आरएसएसचे जिल्हा पदाधिकारी नरेंद्र पेंडसे, विनोद क्षीरसागर, हिमांशु वैद्य, अंकुर पाठक, संजू कुमरा, दीपक अग्रवाल, वीरेंद्र गुप्ता, देविदास सावंत, सुवर्णा भोईर, चंद्रकांत ठाकर, नरेंद्र शेडगे, आकाश ठाकर, विशाल वाडेकर, ऋषिकेश घोगरे, सूर्यकांत गायकवाड, सुकन्या अय्यर, राजीव रंजन, सुमेध जवळकर, अंकित अरोरा, कमल गोयल आदी उपस्थित होते.
भोईर म्हणाले, ‘‘रहिवाशांच्या मागणीवरून ही सेवा सुरू झाली. लवकरच दुसरीही रुग्णवाहिका सेवेत येईल. या सर्वांसाठी दानशूरांनाही पुढे यावे.’’ रुग्णवाहिकेसाठी विशेष सहकार्य करणारे यश ॲकॅडमीचे विकास वोहरा यांनी भविष्यातही अशा समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्याचे आश्वासन दिले. या सेवेमुळे सोसायटी आणि माण फेज ३ परिसरातील नागरिकांना आपत्कालीन आरोग्य सुविधांसाठी एक महत्त्वाची आधार वाहिनी उपलब्ध झाली आहे. सरिता द्विवेदी, विनंती क्षीरसागर आणि रश्मी गुप्ता यांनी औक्षण करून पाहुण्यांचे स्वागत केले. बाबासाहेब पारखी यांनी सूत्रसंचालन केले.
WKD25A09374
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.