जोड : आयटीत प्रदूषण
मास्क लावून ये-जा
ताथवडेच्या एका बाजूला पुनावळे, एका बाजूला वाकड आणि एका बाजूला ग्रामपंचायत हद्द आहे. हद्दींचे शेवटचे टोक म्हणून या भागात सुमारे वीसपेक्षा अधिक आरएमसी प्लांट उभे आहेत. त्यामुळे सर्रासपणे नियम धाब्यावर बसून या भागात अवजड वाहनांची प्रचंड मोठी वर्दळ सुरू असल्याने अक्षरशः दुचाकी घेऊन जाताना नाका-तोंडात धूळ, माती आणि सिमेंटचे कण जात आहेत. या भागात रहिवाशांना तोंडाला मास्क लावून ये-जा करावी लागत आहे.
आमची सातत्याने कारवाई सुरू आहे. रोड वॉशिंग आणि फॉगिंग पूर्वी आठवड्यातून एकदा केले जायचे. ते आता दोन वेळा केले जाते. ज्या आरएमसी प्लांटला परवानगी नाही; ते भरारी पथकामार्फत सील केले जात आहेत. तसेच बांधकाम प्रकल्पांवर देखील कारवाई केली जात आहे. मुळात या भागातील रस्त्यांची कामे पूर्णत्वास नसल्याने तसेच वाहतूक प्रश्न गंभीर असल्याने ही समस्या उद्भवत आहे.
- संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिका
