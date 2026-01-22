मारुंजीच्या सायकलपटू आप्पांकडून आरोग्याचा संदेश

हिंजवडी, ता. २२ : ‘पुणे ग्रॅंड टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेदरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले सायकलप्रेमी ‘आप्पा’ सर्वांच्याच चर्चेचा विषय ठरले आहेत. सत्तरीच्या उंबरठ्यावरील आप्पांनी उत्साह दाखवत सहभागी नसतानाही स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यात काही अंतरावर सायकल स्वारी करून सर्वांची मने जिंकली.
बाळू हिरामण जौंजाळे (वय ७०, रा. मारुंजी) असे या ‘व्हायरल’ झालेल्या आजोबांचे नाव आहे. पंचक्रोशीत त्यांना ‘भाऊ’ नावाने ओखळले जाते. पण, नेटकऱ्यांनी त्यांना ‘आप्पा’ असे नाव दिले आहे. आप्पांना या सायकल स्पर्धेबद्दल उत्सुकता होती. मात्र, सहभागी होण्यासाठीची पात्रता व प्रक्रियेयाबाबत त्यांना माहिती नव्हती. ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असल्याचे समजून आप्पा हिंजवडी फेज-तीन येथील स्पर्धा शुभारंभ ठिकाणी पोहचले. तेव्हा पोलिसांनी अडवले. त्यावर ‘‘मी देखील शेकडो किलोमीटर सायकल चालवतो. मला स्पर्धेत जाऊ द्या, मी शंभर टक्के ही स्पर्धा पूर्ण करणार,’’ अशी विनंती आप्पांनी केली. त्यावर स्पर्धक सायकलस्वारांचा ताफा पुढे गेल्यानंतर आप्पांची सायकल पोलिसांनी सोडली आणि आप्पा अत्यंत उत्साहाने स्पर्धा मार्गावर सायकल चालवू लागले. आत्मविश्वासाने मार्गक्रमण करणाऱ्या आप्पांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. आरोग्य आणि सकारात्मकतेचा संदेश देत अप्पांनी ताफ्याच्या मागोमाग जात स्पर्धा पूर्ण केली.
स्पर्धेदरम्यान अनेक ठिकाणी तरुणांनी आप्पांचे स्वागत केले, तर काहींनी त्यांच्यासोबतचा ‘सेल्फी’ शेअर केला. त्यामुळे काही तासांतच ‘आप्पा’ व्हायरल झाले. त्यावर ‘‘वय हा फक्त एक आकडा आहे. आप्पा इज रिअल हिरो’’, अशा शब्दांत नेटकऱ्यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत.
आप्पांचा प्रवास सायकलवरच
हिंजवडी-मारुंजी या आयटी क्षेत्रातील गावांत आधुनिक जीवनशैली आणि आलिशान वाहनांची रेलचेल आहे. मात्र, आप्पा आजदेखील पंचक्रोशीतील सुख-दुःखाच्या सर्व कार्यक्रमस्थळी सायकलवरच जातात. वाकड-हिंजवडी उत्सवातील बगाड यात्रेसाठी शेल्याचे लाकूड आणण्यासाठीही ते सायकलवरच जातात. पूर्वी त्यांच्याकडे जुनी सायकल होती. मात्र, २०१५ मध्ये त्यांचा मुलगा दीपक यांनी व्यायामासाठी आधुनिक सायकल आणली. मात्र, तीदेखील आता आप्पाच वापरत आहेत.
शासनाने आमच्यासारख्या सर्वसामान्य सायकलपटूंसाठीही स्पर्धेचे आयोजन करावे. तसेच सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी स्पर्धेची नियमावली, पात्रता व एकंदरीतच स्पर्धेबाबतची जनजागृती करावी. दररोज सायकल चालवणे ही माझी सवय आहे. आरोग्य चांगले ठेवायचे असेल तर नियमित व्यायाम गरजेचा आहे. तरुणांनी मोबाइलपेक्षा मैदानाकडे वळावे.
- बाळू जौंजाळे, सायकलप्रेमी, मारुंजी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.