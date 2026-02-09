काळाखडक झोपडपट्टीत धडक कारवाई
काळाखडक झोपडपट्टीत धडक कारवाई
पुनर्वसनास अडथळा ठरणाऱ्या १२ झोपड्या हटवल्या
वाकड, ता. ९ : काळाखडक झोपडपट्टीत पुनर्वसन प्रकल्पाला अडथळा ठरणाऱ्या बारा झोपड्या सोमवारी (ता. ९) सकाळी हटवण्यात आल्या. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) विभागाकडून पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली.
झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी विकासकामार्फत येथील तब्बल तेराशेहुन अधिक झोपडीधारकांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले आहे. मात्र, ४१ झोपडीधारकांना वारंवार नोटीस बजावूनही ते स्थलांतरित होत नव्हते. त्यांच्यावर कारवाईसाठी ‘एसआरए’ विभागाचा लवाजमा कारवाईला जाण्याआधीच २९ जणांनी आदल्या दिवशी स्वतःहूनच झोपड्या हटवल्या. त्यामुळे उर्वरित बारा झोपड्यांवर कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी दिली.
प्रभारी उपजिल्हाधिकारी एल.डी.शेख यांच्या नियंत्रणाखाली तसेच तहसीलदार सुष्मा पैकेकरी, रमेश पाटील, नायब तहसीलदार राजकुमार गबाले यांच्या नेतृत्वात सर्वेक्षक व दीडशे मजूर, तीन जेसीबी, पोकलेन यांच्या साह्याने ही कारवाई झाली.
वाकड : काळाखडक येथील झोपड्या हटवण्यात आल्या.
