स्टीलच्या सळया मोटारीमधून आरपार
वाकड, ता. ९ : दोन दिवसांपूर्वी वाकड-बालेवाडी रस्त्यावर घडलेला थरकाप उडवणारा एक अपघात सध्या संपूर्ण शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. बांधकामासाठी स्टीलच्या सळया (रॉड) घेऊन जाणाऱ्या एका मालवाहू टेम्पोतून स्टील सरकले आणि ते थेट पुढे चाललेल्या मोटारीच्या पुढील भागात आरपार घुसल्या. केवळ, दैव बलवत्तर म्हणून मोटारचालक आणि त्यातील दोन आयटी कर्मचारी बचावले. मात्र, या अपघातात मोटारीचे मोठे नुकसान झाले.
जुन्नर येथील एमएच १४, एलएक्स ६८१० या क्रमांकाची मोटार जय भवानी टूर्स ॲण्ड ट्रॅव्हल्सची असून साई देवकर नावाचा चालक यावेळी ती चालवत होता. मागच्या सीटवर दोन आयटी अभियंते देखील होते. या भीषण अपघाताचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. रस्त्यावरून बेदरकारपणे, कोणतीही सुरक्षा न घेता सुरू असलेली मालवाहतूक किती धोकादायक आहे ? हे या घटनेतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
हा अपघात अतिशय गंभीर आहे. मात्र, सुदैवाने यात कोणालाही किरकोळ देखील इजा झाली नाही. हे अपघात प्रकरण दोन्ही वाहन चालकांनी परस्पर आपसात मिटवल्याने आमच्यापर्यंत ते आले नाहीत. सोशल मीडियावरून तसेच काही फोन आल्यावरून आम्हाला या अपघाताची माहिती झाली. दोन्ही वाहन मालकांना बोलावले आहे. कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- अनिल विभुते, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, बावधन पोलिस ठाणे
