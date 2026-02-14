थेरगावमधील हॉलिडे कार्निव्हलला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
वाकड, ता. १४ : देशांतर्गत तसेच परदेशातील पर्यटनस्थळांची सविस्तर माहिती, आकर्षक सवलती आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘सकाळ’- थॉमस कुक हॉलिडे कार्निव्हलला ज्येष्ठ नागरिकांपासून तरुणांपर्यंत सर्वांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
थेरगाव येथील लेमन ट्री हॉटेलमध्ये शनिवारी (ता. १४) सकाळी दहा वाजता या कार्निव्हलचा शुभारंभ होताच नागरिकांनी उस्फूर्तपणे भेट दिली. विश्वासार्ह ट्रॅव्हल एजन्सीद्वारे आरामदायी, सुरक्षित आणि किफायतशीर प्रवासाची अपेक्षा पर्यटकांची असते. याच पार्श्वभूमीवर विविध पॅकेजेस, विशेष ऑफर्स आणि प्रवासपूर्व प्रक्रिया, पासपोर्ट, व्हिसा आदींची संपूर्ण माहिती या कार्निव्हलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली. एकाच छताखाली विविध देश-विदेशातील पर्यटन पॅकेजेस, विशेष सवलती आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाल्याने अनेक पर्यटकांनी भरघोस डिस्काउंट मिळविला तसेच स्पॉट बुकिंगला आकर्षक बक्षिसे असल्याने आपल्या स्वप्नातील आंतरराष्ट्रीय सहल बुक केली.
सकाळी चिंचवडगावातील चैताली आणि सुमंत क्षीरसागर, मोशी येथील संगीता व प्रमोद तपस्वी, निगडी प्राधिकरणातील रत्नप्रभा आणि अशोक टिळेकर या दांपत्यासह रावेत येथील मेघना पाटील व रामदास पाटील या पिता पुत्रीने तसेच अनेक तरुणांनी आगाऊ परदेश दौरा बुक केला. आकर्षक ऑफर्सची मेजवानी हेलिकॉप्टरने चारधाम यात्रा, बाय वन गेट वन, साऊथ ईस्ट एशिया, युरोप तसेच, डोमेस्टिक हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, केरळ, राजस्थान या सहलीसह युरोप मराठी स्पेशल डिपार्चर या खास योजना पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत होत्या.
‘आम्ही पती-पत्नी आयटीत जॉब करतो. सर्व पर्याय ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध असतानाही आम्ही कार्निव्हलला भेट दिली आहे. कारण थेट सवलती आणि प्रत्यक्ष चर्चा ही मोठी जमेची बाजू आहे. आमची सर्व दृष्टीने अपेक्षापूर्ती झाल्याने बुकिंग केली आहे.’
- चैताली क्षीरसागर, चिंचवडगाव
‘आम्ही विविध बजेट आणि प्रीमियम पॅकेजेस सादर करत आहोत. ग्राहकांना पारदर्शक माहिती, विशेष ऑफर्स आणि सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव देणे, हा आमचा उद्देश आहे. ‘सकाळ हॉलिडे कार्निव्हल’मुळे पिंपरी चिंचवडकरांना पर्यटन नियोजनासाठी एक भक्कम आणि हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले असून त्यास उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे.’
- श्रेयस खापरे, सरव्यवस्थापक, थॉमस कुक हॉलिडे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.