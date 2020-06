वडगावात कोरोनाचा शिरकाव; चार महिन्यांपासून होते कोरोनामुक्त

वडगाव मावळ : येथील एका हाउसिंग सोसायटीमध्ये राहणारा ३३ वर्षीय तरुण व त्याचे ६४ वर्षीय वडील अशा दोघांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती तहसीलदार मधुसूदन बर्गे व तालुका आरोग्यधिकारी डॉ. चंद्रकांत लोहारे यांनी दिली. दरम्यान, गेल्या चार महिन्यांपासून कोरोनामुक्त राहिलेल्या वडगाव शहरात प्रथमच कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने नागरिकांची चिंता वाढली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप येथील पुणे-मुंबई महामार्गाजवळील एका हाउसिंग सोसायटीमध्ये राहणारा एक तरुण पुण्यातील एका कंपनीत कामाला आहे. तेथील त्याचा एक सहकारी कोरोना पॉझिटिव्ह आला होता. या तरुणाला १५ तारखेपासून लक्षणे जाणवत होती. कान्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयातील तपासणीनंतर त्याला तळेगाव जनरल हॉस्पिटलमध्ये पाठविण्यात आले होते. २२ तारखेला त्याचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्याच्या संपर्कात आल्याने त्याच्या ६४ वर्षीय वडिलांनाही १९ तारखेपासून लक्षणे जाणवत होती. त्यामुळे त्यांनाही तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यांचाही अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. दोघांवरही तळेगाव जनरल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दरम्यान, खबरदारीचा उपाय म्हणून ते राहत असलेली सोसायटी कंटेन्मेंट झोन म्हणून, तर वडगाव नगरपंचायतीचा प्रभाग १३ बफर झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. तालुक्यातील बहुतेक सर्व शहरात व ग्रामीण भागात कोरोना रुग्ण आढळत असताना वडगाव शहर मात्र अद्यापपर्यंत कोरोनामुक्त राहिले होते. मंगळवारी प्रथमच येथे कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने नागरिकांची चिंता वाढली आहे. तालुक्यात आत्तापर्यंत पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ५९ झाली असून, त्यात शहरी १९ व ग्रामीण ४० रुग्णांचा समावेश आहे. त्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला असून, २९ जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. त्यातील दहा जणांना मंगळवारी घरी सोडण्यात आले. सध्या २८ जणांवर उपचार सुरु आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

