बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडीमध्ये तोडफोड; तिघांना अटक तर...

पिंपरी : बिजलीनगर येथील नागसेन झोपडपट्टी आणि वाल्हेकरवाडी येथील ओमसाई कॉलनीत सराईत गुन्हेगारांच्या टोळक्‍याने कोयते, लाकडी दांडक्‍याने टेम्पो, रिक्षा यांच्या काचा फोडून दहशत माजविण्याचा प्रयत्न केला. तर एका व्यक्तीला मारहाण केली. या प्रकरणी, चिंचवड पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली आहे. ज्ञानेश्‍वर शिंदे, भट्ट्या ऊर्फ वैभव थोरात (वय 22), योग्या ऊर्फ योगेश गायकवाड (वर्षे 23), गल्या ऊर्फ रोहित चव्हाण (वय 21, सर्व रा. नागसेन नगर झोपडपट्टी, बिजलीनगर, चिंचवड), अनिकेत भोंगे (रा. वाल्हेकरवाडी), बाळा ढकोलिया (रा. रमाबाईनगर झोपडपट्टी) अशी आरोपींची नावे आहेत. त्यापैकी शिंदे, चव्हाण आणि ढकोलिया यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सतीश रोहिदास राठोड (वय 24, रा. नागसेन नगर झोपडपट्टी, बिजलीनगर) हे रिक्षाचालक आहेत. आरोपींनी टोळक्‍याने दहशत माजविण्याच्या प्रयत्नात त्यांना लाकडी दांडक्‍याने आणि दगडाने मारून जखमी केले. यावेळी जमलेल्या लोकांना या टोळक्‍याने हातातील कोयते, दांडुक्‍यांचा धाक दाखविला. या आरोपींनी बिजलीनगर येथे चार टेम्पो, रिक्षांची; तर वाल्हेकरवाडी येथील ओमसाई कॉलनीतील कार, रिक्षा आणि दुचाकी अशा एकूण सात ते आठ गाड्यांचीही तोडफोड केली. या आरोपींपैकी एक आरोपी बाल गुन्हेगार असून, उर्वरीत तीन आरोपी फरार आहेत.

Web Title: Vandalised in Bijlinagar and Valhekarwadi by criminal gang