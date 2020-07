'आई-वडील, बहिणीला सांभाळा', असं स्टेटस ठेवून इंजिनिअरनं घेतला जगाचा निरोप

पिंपरी : 'आई, वडील, बहिणीला सांभाळा', असं व्हॉट्सअप स्टेट्स ठेऊन इंजिनिअर तरुणाने इमारतीच्या अकराव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. ही घटना मोशी येथे उघडकीस आली. अक्षय अनिल पोतदार (वय, 25, सध्या रा. साने चौक, चिखली, मूळ- वाई, सातारा) असे आत्महत्या केलेल्या इंजिनिअरचे नाव आहे. बुधवारी (ता. 9) दुपारी तीनच्या सुमारास अक्षय मोशीतील स्पाईन रोड येथील फूड्स व्हीले सोसायटीत आला. सोसायटीत प्रवेश करताच सुरक्षारक्षकाने अक्षयला थांबविले. मात्र, काही कारण सांगून तो आतमध्ये आला. त्यानंतर फेज क्रमांक तीनमधील ए इमारतीच्या अकराव्या मजल्यावर गेला. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा तेथे बॅग व मोबाईल ठेवून खाली उडी मारली. यामध्ये गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. दरम्यान, आत्महत्येपूर्वी अक्षयने 'आई-वडील व बहिणीला सांभाळा', असं व्हॉट्सअप स्टेट्स ठेवून आपले जीवन संपविले. अक्षय चिखलीतील एका कंपनीत कामाला होता. आत्महत्येचे नेमके कारण समजू शकले नाही. भोसरी एमआयडीसी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

