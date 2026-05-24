१८ व्या इंडिया हॅबिटॅट फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये मराठी चित्रपट आशा ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Habitat Film Festival : अठराव्या इंडिया हॅबिटॅट फिल्म फेस्टिवलमध्ये आशा सिनेमाचं कौतुक करण्यात आलं. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
Entertainment News : आशा आरोग्य सेविकांच्या प्रेरणादायी जीवनावर आणि त्यांच्या योगदानावर आधारित दीपक पाटील दिग्दर्शित मराठी चित्रपट आशा याच्या प्रदर्शनाला प्रतिष्ठित 18th India Habitat Film Festival मध्ये प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. India Habitat Centre येथे आयोजित या प्रदर्शनावेळी सभागृह खचाखच भरले होते. चित्रपटातील संवेदनशील मांडणी आणि सामाजिक आशयामुळे प्रेक्षकांनी चित्रपटाचे विशेष कौतुक केले.

