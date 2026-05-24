१८ व्या इंडिया हॅबिटॅट फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये मराठी चित्रपट आशा ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Entertainment News : आशा आरोग्य सेविकांच्या प्रेरणादायी जीवनावर आणि त्यांच्या योगदानावर आधारित दीपक पाटील दिग्दर्शित मराठी चित्रपट आशा याच्या प्रदर्शनाला प्रतिष्ठित 18th India Habitat Film Festival मध्ये प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. India Habitat Centre येथे आयोजित या प्रदर्शनावेळी सभागृह खचाखच भरले होते. चित्रपटातील संवेदनशील मांडणी आणि सामाजिक आशयामुळे प्रेक्षकांनी चित्रपटाचे विशेष कौतुक केले..आशा हा चित्रपट ग्रामीण भागातील आशा आरोग्य सेविकांच्या अथक कार्यावर आधारित असून, जनजागृती, आरोग्य सेवा आणि समुदाय सहभागाच्या माध्यमातून मातामृत्यू दर कमी करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचे प्रभावी चित्रण करतो. या अग्रभागी काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांसोबतच माता आणि बाल आरोग्य सुधारण्यासाठी त्यांचे समर्पण चित्रपटातून अधोरेखित करण्यात आले आहे..चित्रपटाच्या वास्तववादी कथनशैलीला, प्रभावी अभिनयाला आणि तळागाळातील आरोग्य उपक्रमांवर आधारित प्रभावी संदेशाला प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त दाद दिली. प्रदर्शनानंतर चित्रपटाच्या निर्मात्या दैवता पाटील यांनी प्रेक्षकांशी संवाद साधत चित्रपट निर्मितीचा प्रवास आणि आशा सेविकांचे जीवन वास्तववादी पद्धतीने मांडण्यासाठी करण्यात आलेल्या अभ्यासाविषयी माहिती दिली. अनेक प्रेक्षकांनी भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या आशा सेविकांच्या दुर्लक्षित योगदानाकडे लक्ष वेधल्याबद्दल चित्रपटाचे कौतुक केले..यावेळी बोलताना फेस्टिव्हल संचालक, डॉक्टर के जी सुरेश म्हणाले, "आशा हा चित्रपट आशा आरोग्य सेविकांच्या असामान्य कार्यावर प्रकाश टाकणारा अत्यंत महत्त्वाचा चित्रपट आहे. हा चित्रपट केवळ मानवी भावना व्यक्त करणारी कथा सांगत नाही, तर तळागाळात काम करणाऱ्या महिलांनी घडवून आणलेल्या सामाजिक परिवर्तनाचेही प्रभावी दस्तऐवजीकरण करतो. प्रेक्षकांनी चित्रपटाशी इतक्या मोठ्या प्रमाणात भावनिक नाते जोडलेले पाहून आनंद होत आहे.".निर्मात्या दैवता पाटील म्हणाल्या, "हा चित्रपट अत्यंत कठीण परिस्थितीतही माता आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी अथक परिश्रम घेणाऱ्या आशा सेविकांच्या जिद्दीला आणि समर्पणाला वाहिलेली आदरांजली आहे. फेस्टिव्हलमध्ये मिळालेला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद अत्यंत उत्साहवर्धक असून, प्रदर्शनानंतर झालेल्या संवादातून प्रेक्षक चित्रपटातील भावनिक आणि सामाजिक वास्तवाशी किती खोलवर जोडले गेले आहेत, हे जाणवले.".इंडिया हॅबिटॅट फिल्म फेस्टिव्हलमधील आशा चित्रपटाच्या प्रदर्शनाने सामाजिक भान जपणाऱ्या आणि जनजागृती निर्माण करणाऱ्या अर्थपूर्ण चित्रपटांचे वाढते महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले.