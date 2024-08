Premier

Shraddha Kapoor : प्रसिद्धीच्या शर्यतीत श्रद्धाने देसी गर्ल प्रियांका चोप्रालाही टाकलं मागे ; ठरली भारतातील आघाडीची अभिनेत्री

Shraddha Kapoor become most popular actress on social media : अभिनेत्री श्रद्धा कपूरने बॉलिवूडमधील सगळ्या अभिनेत्रींना मागे टाकत इंस्टाग्रामवरील सर्वात जास्त फॉलोअर्स कमावले आहेत.