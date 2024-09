Premier

Shama Sikander : बालवीर फेम शमा सिकंदरने केला होता आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न ; खुलासा करत म्हणाली "हॉस्पिटलमध्ये मला दाखल..."

Shama Sikander opens up about her suicide attempt : अभिनेत्री शमा सिकंदरने एकेकाळी तिने आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला होता असा खुलासा केला. त्या वाईट दिवसाविषयी काय म्हणाली शमा जाणून घेऊया.