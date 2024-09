Premier

Ganeshotsav 2024 : "आता ट्रॉफी आणि जावयाबरोबरच घरी येणार" बिग बॉस फेम अंकिताची वडिलांसाठी पोस्ट, "गेल्या वर्षी बाप्पाबरोबर..."

Bigg Boss Marathi 5 fame Ankita Walavalkar wrote special post for her father and Ganpati : बिग बॉस मराठी सीजन 5 मुळे सध्या चर्चेत असणारी कोकणहार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकरने बाप्पासाठी आणि तिच्या बाबांसाठी भावूक पोस्ट शेअर केली.