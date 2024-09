Premier

Bigg Boss Marathi 5 : निक्की खरी की अंकिता ? ; सुरजला टोमणे मारण्यावरून चाहत्यांमध्ये जुंपलं भांडण

Fans of Nikki & Ankita fight with each other : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठीवरील निक्की तांबोळी आणि अंकिताच्या भांडणाचा प्रोमो व्हायरल झाल्यानंतर चाहत्यांमध्येही वाद झाले.