Premier

धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, घरीच उपचार सुरू राहणार; प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दिली माहिती

Dharmendra News: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णालयात उपचार सुरू होते. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असून रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.
dharmendra

dharmendra deol share cryptic post saying achha to hum chalte hai fans worried

esakal
सूरज यादव
Updated on

Bollywood News: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची प्रकृती बिघडल्यानं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आता त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असून रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आलाय. त्यांच्यावर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली घरातच उपचार केले जाणार असल्याची माहिती कुटुंबियांनी दिली. कुटुंबियांनी धर्मेंद्र यांच्या प्रकतीबाबत अफवा पसरवू नये आणि कुटुंबाच्या प्रायव्हसी अबाधित ठेवण्याचं आवाहन केलंय.

Loading content, please wait...
India
bollywood
Mumbai
Entertainment news
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com