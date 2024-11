Premier

"यांचा खरंच डिव्होर्स ?" ऐश्वर्याच्या वाढदिवशी अभिषेकने पोस्ट न केल्याने पुन्हा चर्चांना सुरुवात ; चाहत्यांनी विचारला थेट जाब

Fans questions Abhishek Bachchan for not posting b'day wish : अभिनेता अभिषेक बच्चनने त्याची पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चनच्या वाढदिवशी सोशल मीडियावर बर्थडे स्पेशल पोस्ट शेअर न केल्यामुळे चाहते संतापले.