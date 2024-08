Premier

Kangana Ranaut : "माझ्याबरोबर काम करणं सोपं नाही" , बॉलिवूडमधून बॉयकॉट होण्यावर कंगनाने केलं भाष्य, म्हणाली...

Kangana Ranaut opens up about being boycotted from Bollywood : अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रनौतने बॉलिवूडमधून तिला बॉयकॉट केल्याबद्दल आणि तिच्या पीआर टीमने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल भाष्य केलं.