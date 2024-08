Premier

Kangana Ranaut Viral Video : "ऑडिशन्समध्ये माझी थट्टा केली जायची" कंगनाचा जुना व्हिडीओ व्हायरल ; हृतिकने दिली अशी प्रतिक्रिया

Hrithik Roshan reaction Kangana's experience on facing criticism about her looks : अभिनेत्री कंगना रानौत आणि हृतिक रोशनचा एक जुना व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये कंगनाने ऑडिशनच्यावेळी तिला आलेल्या भेदभावाचा अनुभव शेअर केला.