Mother's Day 2024 : आईने केली कुशलची पोलखोल तर हेमांगीला अश्रू अनावर; मदर्स-डेनिमित्त मिळालेल्या सरप्राईजने कलाकार भावूक

Kushal and Hemangi get emotional after seeing surprise : अभिनेत्री हेमांगी कवी आणि अभिनेता कुशल बद्रिके त्यांना मिळालेल्या सरप्राईजने भावूक झाले.