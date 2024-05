Mukta Barve : "मी तुझी अजून मोठी फॅन झाले..."; वाढदिवसादिवशी नम्रताची मुक्तासाठी खास पोस्ट

नम्रताची पोस्ट

आज म्हणजे 17 मे ला मुक्ताचा वाढदिवस आहे आणि यानिमित्ताने नम्रताने मुक्तासाठी खास पोस्ट लिहिली. ती म्हणते,"Happy birthday Mukta Barve tai ❤ my idol my inspiration ❤❤

तुझी सगळी स्वप्न पूर्ण होवोत. आपला सिनेमा superhit झाला ताई ❤ तुझ्यासारख्या दिग्गज बलाढ्य अभिनेत्रीसमोर उभं राहण्याची ताकद मला तुझ्यामुळेच मिळाली कारण तू खूप आपलंस केलंस comfortable केलंस. मला एवढं बळ दिल्याबद्दल मनापासून thanks. मी तुझी अजून मोट्ठी fan झाले आणि आता तू माझी मैत्रिण सुद्धा झालीस म्हणून थोडी कॉलर पण टाईट झालीय. love u so much tai "

नम्रताने लिहिलेली ही सुंदर पोस्ट सगळ्यांनाच खूप पसंत पडली. पोस्टसोबत तिने शेअर केलेला त्या दोघींचा पैठणीच्या ड्रेसमधील फोटोही अनेकांना आवडला. बऱ्याच चाहत्यांनी या पोस्टवर कमेंट करत नम्रता आणि मुक्ताच्या बॉण्डिंगचं कौतुक केलं.