Premier

Nayak 2: पुन्हा येतोय नायक ? अनिल-राणीच्या एकेकाळी गाजलेल्या सिनेमाबाबत निर्मात्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

Anil-Rani will be working together in Nayak 2 : नायक सिनेमासंदर्भात निर्माते दीपक मुकुट यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. लवकरच ते या सिनेमाचा सिक्वेल आणणार असल्याचं जाहीर केलं.