Premier

Nikki Tamboli : "ते सगळं फेक.." निक्की बनली अरबाजचं नातं तुटण्याचं कारण ? निक्कीकडूनच खुलासा

Nikki Tamboli talk about how arbaaz ended his relationship for her : निक्कीसाठी अरबाजने त्याचं नातं मोडलं असल्याचं निक्कीने स्पष्ट केलय