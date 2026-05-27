आणि श्रुती मराठेने लगेच छत्री बंद केली... कलाकारांच्या नखऱ्यांबद्दल विचारताच प्रवीण तरडेंनी सांगितला तो किस्सा

'देऊळ बंद २' सध्या बॉक्स ऑफिसवर जोरदार गाजतोय. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये. २१ मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने अवघ्या ६ दिवसात २२ कोटींचं कलेक्शन केलंय. हा चित्रपट १०० कोटींची कमाई करणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. असतंच नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या चित्रपटाचे दिग्दर्शक, लेखक प्रवीण तरडे यांनी त्यांच्या आयुष्यातील काही गोष्टींचा खुलासा केलाय. या मुलाखतीत त्यांनी मराठी कलाकारांच्या सेटवरील नखऱ्यांबद्दलही सांगितलंय. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रवीण म्हणाले, 'मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये अजून तरी नाहीत असे कुणी नट. हे जे काही आपल्या कानावर येतं इकडनं तिकडनं. दोन- चार तेच. नाहीतर सगळे खूप कोऑपरेटिव्ह आहेत. हा नट त्याला ओरडला, ती नटी त्याला अपमानकारक बोलली अशी आपल्याकडे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच नावं आहेत. माझ्या सिनेमात असे नखरे करायला अलाउडच नाहीये. नाहीतर माझ्या सेटवर यायचंच नाही. प्रवीण तरडे तुम्हाला झेपणार असेल तरच यायचं. नसेल झेपणार येऊ नका. तुमच्यासाठी मी माझी काम करण्याची पद्धत नाही बदलणार. ती बदलली तर माझा सिनेमा तुमच्यासारखा होईल. तो माझ्यासारखा नाही होणार.'.आणि श्रुतीने छत्री बंद केलीते पुढे म्हणले, 'माझ्याकडे श्रुती मराठे होती 'सरसेनापती हंबीरराव' चित्रपटात. खूप ऊन होतं तेव्हा ठाण्यात. ५० डिग्री ऊन. एक हजार ज्युनिअर आर्टिस्ट होते. गश्मीर उन्हात उभा होता. श्रुती छत्री घेऊन उभी होती. साहजिकच आहे ती घेणारच छत्री. इतकं ऊन होतं. मी तिच्याकडे गेलो आणि म्हणालो, श्रुती प्लिज यार, एक हजार ज्युनिअर आर्टिस्ट आहेत, बायका पोरी पण आहेत. ते सगळे उन्हात आहेत. काय होतंय तुझ्या एकट्याच्या डोक्यावर छत्री आहे. तिने एका सेकंदात छत्री बाजूला केली. ओह्ह सॉरी सॉरी. मला लक्षात नाही आलं. मी म्हटलं तुला चालेल ना? म्हणाली, अहो नाही सर, प्लिज. कंटिन्यू उन्हात उभी होती. त्यानंतर नाही घेतली तिने छत्री. आपल्याकडे अशी माणसं आहेत गं. त्यांच्या जीवावर मोठे होतो ना आपण.' .प्रवीण तरडे पुढे म्हणाले, '७५ वर्षाचे मोहन जोशी. ४९ डिग्री तापमानात फक्त लंगोटावर उन्हात उभे आहेत की. तक्रार नाही केली. सर प्लिज, तुम्ही तुमचं काम करा. या मला काय वाटतं सोडा. मी इथे काम करायला आलोय. सीन उन्हातला आहे तर तो उन्हातच होणार. महेश मांजरेकर आता बॉस आहे ना इंडस्ट्रीत. ७च्या शिफ्टला ६ वाजता सेटवर. बोल. काय करशील तू? अंकुश चौधरी, कुणालाही विचार लेट आला का कधी. मोठं नाव आहे ना? काय माणूस आहे, जी जी, नमस्कार सर. काय कसा आहेस आजपर्यंत अंकुश चौधरीने सेटवर नखरे केलेत मला सांगावं कुणीही. माझ्याकडे काम नाही केलं पण मी त्याच्याबरोबर का केलंय ना दुसऱ्या चित्रपटात. अशी माणसं आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये आहेत गं. .'देऊळ बंद'च्या त्या सीननंतर गश्मीरसोबत ४ दिवस बोलत नव्हती ऑनस्क्रीन लेक; कारण सांगत म्हणाली-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.