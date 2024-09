Premier

Raveena Tandon : "मला अजूनही त्या घटनेची भीती वाटते" ; रविनाने मागितली चाहत्यांची जाहीर माफी , म्हणाली...

Raveena Tandon apologies her fans in London for refusing selfies : अभिनेत्री रविना टंडनने तिच्या लंडनमधील फॅन्सची माफी मागितली. काय आहे यामागील कारण जाणून घेऊया.