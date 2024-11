Premier

'बिग बॉस १८' मध्ये सलमानने घेतली अश्नीर ग्रोवरची शाळा; दोगलापन वाल्या डायलॉगवर भाईजान नाराज

Salman Khan Angry On Ashneer Grover For His Dogalapan: 'बिग बॉस १८ चा नवा व्हिडिओ समोर आलाय ज्यात सलमान खान अश्नीर ग्रोवर याला दोगलापन वाल्या डायलॉगवरून सुनावताना दिसणार आहे.