Premier

Shah Rukh Khan Birthday Celebration : "मी काही रोल मॉडेल नाही, 30 वर्षं सिगारेट पितोय..." ; शाहरुखने सल्ला देण्यास दिला नकार

Shah Rukh Khan opens up about his smoking habit : बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानने धूम्रपान करणं वाईट सवय आहे. जर ही सवय सोडली तर चांगली गोष्ट आहे पण सोडता नाही आलं तर ही खूप वाईट गोष्ट आहे असं त्याने म्हटलं.