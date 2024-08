Premier

Abhijeet Sawant : अशी केली अभिजीतने गायनाची सुरुवात , गणपती मंडळाचा करिअरमध्ये मोठा हातभार

Abhijeet Sawant on initial phase of his singing career : बिग बॉस मराठीमधील स्पर्धक आणि गायक अभिजीत सावंतने त्याच्या करिअरविषयी महत्त्वपूर्ण खुलासा केला. गणपती मंडळांचा यात खूप मोठा हातभार आहे असं त्याने म्हंटल.