Premier

आई-वडिलांच्या नकळत सुनीता यांनी स्वीकारला ख्रिश्चन धर्म ; गोविंदा आणि त्यांच्यामधील आर्थिक -सामाजिक तफावतीवर केलं भाष्य

Sunita Ahuja about being baptized in younger age : अभिनेता गोविंदाची पत्नी यांनी त्या लहान असतानाच सगळ्यांच्या नकळत स्वतःचं धर्मांतर करून घेतल्याचा खुलासा केला. याबरोबरच गोविंदा आणि त्यांच्यामध्ये असलेल्या तफावतीवरही भाष्य केलं.