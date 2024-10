Premier

Amitabh Bachchan : कुली सेटवरील 'त्या' घटनेनंतर अमिताभ साजरा करतात दोनदा वाढदिवस, हनुमान चालीसेने वाचवलेले प्राण

What happen with Amitabh Bachchan on Coolie Movie Set : बॉलिवूडचे शहेनशाह अमिताभ बच्चन यांचा आज वाढदिवस आहे पण अमिताभ वर्षातून दोनदा त्यांचा वाढदिवस साजरा करतात. काय आहे यामागील कारण जाणून घेऊया.