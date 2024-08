प्रीमियम आर्टिकल

Federal Reserve Bank:बलाढ्य फेडरल रिझर्व्ह बँक

What Does the Federal Reserve Bank do:आपण बऱ्याच वेळेला वर्तमानपत्रांमध्ये ‘अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह’बद्दल वाचत असतो. ‘फेड’चे पतधोरण जाहीर किंवा ‘फेड’ने व्याजदर जैसे थे ठेवले, अशा प्रकारच्या बातम्या वाचत असतो. महागाई आणि बेरोजगारी वाढली किंवा कमी झाली तरीसुद्धा ‘फेडरल रिझर्व्ह बँके’बद्दलच्या बातम्या आपल्या वाचनात येतच असतात. अशा या जगातील बलाढ्य अशा अमेरिकास्थित फेडरल रिझर्व्ह बँकेबद्दल काही वैशिष्ट्ये आपण जाणून घेणार आहोत.