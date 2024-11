प्रीमियम आर्टिकल

AI in Mental Health: मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी AI चा वापर शक्य आहे का?

How is AI used for mental health? : कृत्रिम प्रज्ञेवर आधारित मानसिक आरोग्याशी संबंधित प्रणाली विकसित करण्याला मोठा वाव आहे. विशेषत: प्रारंभिक निदान आणि उपचार या बाबतीत हे तंत्रज्ञान फायदेशीर ठरू शकते.