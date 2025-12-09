Premium|Mumbai Voter List Fraud : मुंबईच्या मतदारयादीत ११ लाख दुबार नावे; लोकशाहीला धोका की मुंबई तोडण्याचा डाव?

अॅड-. हर्षल प्रधानमुंबईचे आकर्षण केवळ देशात नव्हे तर जगभरात आहे. त्यामुळे मुंबई ताब्यात घेण्याचा डाव महाराष्ट्राबाहेरील राजकीय धुरीण अनेक वर्षांपासून करत आहेत. दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांचे हे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या मार्गांवर दिसत आहे. निवडणुका मागून निवडणुका ताब्यात घेऊन व केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरून केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आपल्या सत्तेची मांड घट्ट करत आहे. आता निवडणूक आयोगालाही हाताशी धरले आहे. त्यातून लवकरच मुंबई स्वतंत्र करून थेट केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या हातात सोपवून त्याचे चंडीगड किंवा लेह करण्याचा डाव शिजतो आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या मुंबईच्या प्रारूप मतदार यादीत उघडकीस आलेली अव्यवस्था ज्यात जुनी नावे न काढणे, जिवंत लोकांची नावे गायब होणे, मृत व्यक्तींची नोंद कायम राहणे आणि सर्वांत धक्कादायक म्हणजे एकाच व्यक्तीची नावे दहा–दहा वेळा दिसणे हे सर्व एक भयानक वळण समोर आणले जात आहे. सरळ शब्दात सांगायचे तर मुंबईच्या मतदार संघात घोळात घोळ घातला गेला आहे, आणि या घोळाची जबाबदारी कुणावर टाकायची हे प्रशासनालाच कळत नाही. मुंबईच्या अनेक वॉर्डांमध्ये एकाच व्यक्तीची नावे दोन, तीन नव्हे तर शंभर वेळा दिसली. काही घरे तर अशा नावांनी ‘भरून’ गेली होती की घरातील खऱ्या रहिवाशांचीच नावे यात हरवली. हे नक्की कसे घडले तर उत्तर एकच डेटा व्यवस्थापनाचा संपूर्ण कोसळलेला ढाचा. वर्षानुवर्षांची अद्ययावत न केलेली मतदार सूची, कागदावरील नोंदींचे डिजिटल डेटा तयार करताना झालेली गडबड, बीएलओद्वारे स्तरावर झालेल्या पडताळणीतील चुका, स्थलांतरित लोकसंख्येची नोंद सांभाळताना झालेली विसंगती या साऱ्यांचा घातक परिणाम म्हणजे एकाच मतदाराची नावे अनेक वेळा नोंदली जाऊन प्रणालीने स्वतःच स्वतःच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करून घेतले आहे..Premium| The Chronicle Project: फ्लेम विद्यापीठात 'द क्रॉनिकल प्रोजेक्ट'ची सुरुवात, भारतातील जिल्ह्यांचे सखोल दस्तावेजीकरण ज्ञानाचे भंडार उघडे करणार.अनेकांची नावे मतदार यादीतून गायबमुंबईच्या महापालिकेकडे मृत्यू नोंदणीचा स्वतंत्र आणि सक्षम विभाग असूनही ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या यादीपर्यंत पोहोचत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे.अनेक प्रकरणांमध्ये मृत झालेल्या व्यक्तींची नावे ५ ते १० वर्षांनीही मतदार यादीत दिसतात. ही दुर्लक्षाची चूक नाही तर हा व्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या लाखो नागरिकांचा विश्वास तोडणारा गुन्हाच आहे. कारण ज्या प्रणालीला मृत व्यक्तींचे नाव काढता येत नाही, ती प्रणाली जिवंत मतदारांचा सन्मान कसा राखणार? सर्वात धक्कादायक म्हणजे गेल्या निवडणुकीत मतदान केलेले नागरिक, त्याच पत्त्यावर राहणारे, सर्व कागदपत्रे पूर्ण असलेले अशा हजारो लोकांनी सांगितले की त्यांची नावे अचानकच यादीतून गायब झाली आहेत. आता हे का घडले तर बीएलओ कडून चुकीची माणसे गळाली, पत्त्यातील तांत्रिक चुका झाल्या, डिजिटल फॉर्म आणि मॅन्युअल नोंदीतील तफावत, यादी अद्ययावत करताना डेटाचे चुकीचे ‘एकत्रीकरण’, या सगळ्यांमुळे वास्तविक मतदारांचा मताधिकारच हिरावला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हे निवडणूक प्रक्रियेचे अपयश नसून, लोकशाहीवरील थेट घाव आहे. मुंबईत एसआरए पुनर्वसन, इमारतींचे पुनर्निर्माण, रेरा अंतर्गत नवीन प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्विकास, भाड्याच्या घरातील स्थलांतर अशा अनेक हालचाली सतत सुरू असतात. या बदलांमुळे मतदार संघांच्या सीमांमध्ये बदल होतात. त्यामुळे अद्ययावत नकाशे, नवीन पत्ते आणि जुन्या याद्या यांच्यातील समन्वय पूर्णपणे तुटलेला आहे. एकाच घरातील पाच लोकांचा विधानसभा मतदारसंघ एक, आणि उरलेल्या दोन जणांचा दुसरा! अशा विचित्र परिस्थितीची मुंबईकरांना सवय झाली आहे. पण ही सवय लोकशाहीच्या दृष्टीने आत्मघातकी आहे..अबब... ११ लाख दुबार नावे !मुंबईच्या मतदार यादीत तब्बल ११ लाख नावे दुबार आढळली. ही वाढ ‘मतदारसंख्येची वाढ’ म्हणून सादर केली जात होती. प्रत्यक्षात ती वाढ नसून ढिसाळ नोंदणीमुळे झालेली गैरव्यवस्थेची वाढ होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणात दुबार नोंदी असणं ही साधी चूक नाही; हे शासनाच्या डेटा व्यवस्थापनातील ऐतिहासिक अपयश आहे. प्रत्येक वर्षी मतदार याद्यांचे विशेष बारकाईने विभागणी व तपासणी करणे ही निवडणूक आयोगाची नियमित प्रक्रिया असते. पण मुंबईत यावर्षी हे पुनरावलोकन काटेकोरपणे झालेच नाही. परिणामी स्थलांतरित लोकांची नोंद शाबूत राहिली नाही. जुनी नावे काढली गेली नाहीत. दुबार नावे वाढली. बीएलओवर कामाचे ओझे वाढले आणि तक्रारींची हाताळणी मंदावली. हे सर्व पाहता एक स्पष्ट निष्कर्ष समोर येतो तो म्हणजे मुंबईतील मतदार यादी ही केवळ सुधारण्याची गरज नाही, तर तिची संपूर्ण पुनर्नोंदणी करावी लागेल. मतदार यादीतील गोंधळ जितका वाढला तितके राजकीय आरोपही वाढले. ते अपेक्षितही होते. हे आरोप खरे–खोटे काहीही असले तरी एक गोष्ट निर्विवाद आहे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता ढासळत आहे. निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेला स्वतःच्या कार्यपद्धतीबद्दल अशी टीका सहन करावी लागणे ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे..आता करायचं काय?‘पेशंट सिरीयस, स्टार्ट इमिजीईटली’ असा निरोप पूर्वी तारेने पाठवला जायचा. एखाद्याच्या घरात तार आली की आसपासचे लोक समजून जात कोणीतरी गेलंय. आता तशीच परिस्थिती निवडणूक आयोगाची झालेली दिसत आहे. निवडणूक आयोगाची यंत्रणा कुचकामी झालेली आहे की तिला तसे केले जात आहे हा संशोधनाचा गंभीर विषय आहे. यात मुंबईला ताब्यात घेण्याचा डाव दिसून येतोय. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी या संदर्भात मुंबईकरांना एक्स पोस्ट करत सावध केले आहेच, ‘मुंबईकरांनो, वेळीच सावध व्हा!’. चंदीगडमध्ये निवडणूक फिक्स करण्याचा प्रयत्न झाला. त्या अधिकाऱ्याला पकडूनही त्याला काही शिक्षा झाली नाही. पण फिक्सिंग पकडल्यामुळे भाजपला महापौरपद मिळाले नाही. त्यानंतर चंदीगड पंजाबपासून तोडून, संपूर्णपणे केंद्रशासित आणि पंजाबपासून दूर करण्याचा प्रयत्न आता सुरु होता! संसदेत तसं बिलही येणार होते. पंजाबने ह्या गोष्टीला कडकडून विरोध केल्यानंतर आता हेच सरकार म्हणते, आम्ही असं काही केलेच नाही. भाजपची हीच मानसिकता मुंबईसाठीही धोक्याची आहे. आता तर त्यांनी पर्यायी मार्ग शोधला आहे, मुंबई सरळ अदानी समूहाच्या ताब्यात देण्याचा! ‘धारावी पुनर्विकास’, ‘मिठी नदी प्रकल्प’, मोकळे भूखंड, जसे काही विकास आणि पुनर्वसनाच्या नावाखाली मुंबई अदानी समूहाला ‘भेट’ देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. इतकेच नाही, प्रथमच मुंबईत कचरा उचलण्यासाठी ‘अदानी कर’ लादण्याची तयारी भाजप करत आहे! केंद्रशासित नाही तर अदानीशासित. मुंबई महाराष्ट्राची नव्हे तर ह्यांच्या मालकीची करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत ज्यासाठी आपण लढलो; प्राणपणाला लावून मुंबई जिंकली, ती मुंबई अदानी समूहाच्या हातात जाऊ द्यायची का?’ असे प्रश्न विचारत त्यांनी या मतदार यादीतील घोळासोबत पुढे काय शिजतंय याबाबत आधीच सजग करून मुंबईच्या भविष्यात काय दडलंय ते जाहीर केले आहे. आता या सगळ्याला विरोध कसा करायचा हा प्रश्न प्रत्येक मुंबईकराच्या मनात आहे. एकत्र येऊन संपूर्ण निवडणूक यंत्रणावर बहिष्कार टाकणे, जोपर्यंत निवडणूक आयोग या मतदार याद्यामधील त्रुटी दूर करत नाहीत तो पर्यंत निवडणुका घेऊ द्यायच्या नाहीत. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी ताकदीने विरोध आंदोलन अगदी शांततापूर्ण पद्धतीने करायचे. किंवा मतदार याद्या तातडीने सुधारण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र प्रयत्न करायचे. त्यासाठी तृतीय-पक्षीय स्वतंत्र ऑडिट करून मतदार यादीचे पूर्ण ऑडिट बाहेरील संस्थेकडून करणे गरजेचे आहे. हे निवडणूक आयोगाला म्हणजे सत्ताधारी राजकारण्यांना पटवून द्यायचे. बीएलओसाठी जबाबदारी आणि प्रशिक्षण तसेच जमिनीवरील पडताळणी प्रणाली सक्षम करणे अनिवार्य करायची. डिजिटल आणि फिजिकल डेटाचा अचूक समन्वय साधायला स्वतंत्र यंत्रणा नेमायची, आधार आणि एपिक डेटा, राहत्या पत्त्यांची नोंद, महापालिकेचे नागरिकांचे रेकॉर्ड यांना एका साखळीत जोडायचे. नागरिकांनी नागरिकांसाठी सार्वजनिक पडताळणी मोहीम राबवायची, प्रत्येक वॉर्डामध्ये ‘मतदार पडताळणी केंद्र’ उभारायचे. प्रक्रियेचे ऑनलाइन पारदर्शक डॅशबोर्ड तयार करायचे. त्यात किती तक्रारी आल्या, किती सोडवल्या, किती नावे दुबार निघाली हे सर्व सार्वजनिक करायचे. दरवर्षी अत्यंत पारदर्शी आणि कठोर पद्धतीने विशेष तपासणी करून यादीला ‘जिवंत दस्तऐवज’ बनवायचा. हे जर काटेकोरपणे केले तरच मुंबई आणि लोकशाही दोन्ही आपण वाचवू शकतो..इतर महापालिकांच काय?हा विषय फक्त मुंबईपुरता मर्यादित नाही तर सगळ्याच महानगरपालिकेत हा घोळ घातला गेला आहे. महाराष्ट्रात एकूण २९ महानगरपालिका आहेत. बृहन्मुंबई, नागपूर, पुणे, भिवंडी-निजामपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, अकोला, अमरावती, लातूर, नांदेड-वाघाळा, परभणी, पनवेल, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, चंद्रपूर, धुळे, जळगाव, मालेगाव, कोल्हापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, सोलापूर, इचलकरंजी आणि जालना. या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका गेल्या २-४ वर्षांपासून रखडल्या आहेत. या विलंबाचे मुख्य कारण ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणासंबंधीचा कायदेशीर वाद असल्याचे समोर आले. २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणासाठी ‘क्रिमीलेअर’ म्हणजे सधन घटक वगळण्याचे आणि वैज्ञानिक पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद इ. निवडणुकीसाठी आरक्षणाची यादी तयार करण्यात अडचणी आल्या. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली, आणि मुदत संपलेल्या पालिकांवर प्रशासक नेमले गेले. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना पाणीपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सेवांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला. प्रशासकांकडे राजकीय जबाबदारी नसते. २०२४च्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतरही प्रक्रिया रखडली, कारण राज्य सरकारकडून आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागला. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने वारंवार अधिसूचना काढण्याचा प्रयत्न केला, पण न्यायालयीन प्रलंबित याचिकांमुळे (ओबीसी आरक्षण) ती स्थगित झाली. काही पालिकांमध्ये (जालना, इचलकरंजी) स्थापनेपासूनच पहिली निवडणूकही झालेली नाही. सध्याची स्थिती नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अशी आहे की मे २०२५ मध्ये न्यायालयाने राज्याला पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आणि अधिसूचना चार आठवड्यांत काढण्याचे आदेश दिले. मात्र, हे पूर्णपणे लागू होऊ शकले नाही. सप्टेंबर २०२५ मध्ये न्यायालयाने मुदत वाढवून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक संस्थांच्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. या विलंबामुळे दुसऱ्या फळीतील राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. पालिकांच्या विकासकामांनाही ब्रेक लागला आहे. नेमकी प्रक्रिया वेग घेत असल्याचे जाणवू लागले आणि २०२६च्या सुरुवातीपर्यंत नवीन नगरसेवक निवडून येतील, अशी अपेक्षा वाटू लागली तोच निवडणूक आयोगाने हा मतदार यादीतील घोळ घातला आणि संपूर्ण राज्यातील मतदार संभ्रमात सापडले. मुंबईसह महाराष्ट्रात हा घोळ घालून मतदारांच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जातेय. हा घोळ लवकर संपला नाही आणि मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा घाट घातला जात असेल तर यापुढे केवळ अराजक आहे, एवढे मात्र निश्चित..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 