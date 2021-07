टिपू सुलतानची वंशज ‘नूर’ ब्रिटिश गुप्तहेर; जिचा निळ्या रंगाने केला घात

गुप्तहेर किस्से कोणाला आवडत नाहीत? या रहस्यमय कहाण्या ऐकण्यास जितके रोमांचिक वाटते तितकेच त्या कामाला पूर्ण करणाऱ्या गुप्तहेरांमध्ये कमालीचे शौर्य आणि धैर्य असते. भारतीय वंशाची अशी एक महिला जिची गणना जगातील धैर्यवान आणि निर्भय हेरांमध्ये केली जाते. तिने दुसर्‍या महायुद्धात हिटलरच्या नाझी सैन्याच्या अनेक रहस्ये चोरली होती. त्या महिलेचे नाव होते नूर इनायत खान. नूर इनायत खान ही म्हैसूरचे महाराज टीपू सुलतान यांची वंशज होती. हेच प्रसिद्ध टीपू सुलतान ज्यांनी ब्रिटीश राजवटीसमोर झुकण्यास नकार दिला होता.

जगभरातील हेरगिरीच्या इतिहासात नेदरलँडच्या मदर हरीचे नाव सर्वात प्रसिद्ध आहे, परंतु भारतीय वंशाची नूर इनायत खान तिच्यापेक्षा अधिक शूर हेर होती हे फार कमी लोकांना ठाऊक आहे. एकेकाळी अशी परिस्थिती होती की, जगातील सर्वात मोठा हुकूमशहा हिटलर त्यांच्या नावाने भीती घालत असे.

नूरचे पूर्ण नाव नूर-उन-निसा इनायत खान होते. तिचा जन्म 1 जानेवारी 1914 रोजी मॉस्को येथे झाला होता. तिचे वडील भारतीय होते आणि आई अमेरिकन होती. तिचे वडील हजरत इनायत खान टीपू सुलतानचे खापर पणतू होते. सुफीवाद पाश्चिमात्य देशांमध्ये नेण्यासाठी ते ओळखले जातात. ते अनेक देशांत धार्मिक शिक्षक म्हणून वास्तव्य करीत होते, परंतु त्यांनी आयुष्यातला बराच वेळ हा लंडन आणि पॅरिसमध्ये घालवला. वडिलांप्रमाणेच नूरलाही धर्म आणि श्रद्धा या गोष्टींमध्ये रस होता. नूरला संगीताची आवड होती, म्हणून ती वीणा वाजवण्यास शिकली. पहिल्या महायुद्धानंतर आणि नूरच्या जन्मानंतर तिचे कुटुंब मॉस्कोहून लंडनमध्ये गेले. येथूनच तिचा अभ्यास सुरू झाला. यानंतर, 1920 मध्ये, कुटुंब पॅरिसमधील सुरेनेस येथे गेले. 1927 मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर संपूर्ण घराची जबाबदारी तिच्या खांद्यावर पडली.

Noor from the book Spy Princess: The Life Of Noor Inayat Khan by Shrabani Basu published in 2006